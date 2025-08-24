La obra de arte más especial de Di María que cumple su gran sueño

Ángel Di María firmó el gol mas especial de su larga carrera. A sus 37 años, el Fideo se emocionó más que nunca. Fue un golazo espectacular en el derbi rosarino, donde el equipo de sus amores, Rosario Central tumbó a (1-0). Sucedió en la recta final del partido, a los 36 minutos del segundo tiempo, Di María cogió con mimo el balón tras una señalar el colegiado una falta lejana. Di María le pegó con el alma y la clavó en la escuadra.

👿 ESTE ANGELITO ES UN DEMONIO. La obra de arte de Di María para dar la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/y9mJfBOIPN — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 23, 2025

Esta temporada Di María ha regresado, casi dos décadas después, al equipo que le vio nacer, al equipo y los colores que le hacen palpitar su enorme corazón. Su golazo no solo decantó la victoria para Rosario Central, sino que también marcó un hito para el Fideo, que cumplió otro sueño como futbolista.

Tras el partido, culminada la victoria con si golazo, Di María no pudo contener las lágrimas: "En estos 18 años afuera lo único que deseaba era volver, poder cumplir este sueño y la verdad que con lo que pasó hoy, ya no sé qué más pedir. ¿Si me queda algo más? Sí, ser campeón con Central...". Su ambición, la que le ha hecho ser uno de los mejores extremos de la historia, sigue intacta.