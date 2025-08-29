El Barcelona se queja del césped de Vallecas y el entrenador del Rayo les pone en su sitio

No han pasado ni tres jornadas desde que la liga española comenzó y el Barcelona ya ha dejado caer alguna que otra queja sobre el contexto donde le toca jugar. Esta vez ha sido el césped de Vallecas donde jugarán ante el Rayo Vallecano este fin de semana. Mientras en Barcelona vuelven a quejarse del césped de un campo de fútbol, el Rayo se metió en Europa pasando la fase previa.

El técnico del Rayo, Íñigo Pérez, dejó claro en rueda de prensa que si al Barcelona le preocupa el césped, el propio Rayo no es menos que el conjunto entrenado por Hansi Flick.

"El césped también preocupa al Rayo. No está como nos gustaría", sentenció el entrenador rayista después de consumar su clasificación para Europa en la presente temporada.

Íñigo Pérez también destacó que son ellos los que llegarán más cansado al duelo contra el conjunto culé de este fin de semana: "Nos va a dar impulso, pero las consecuencias físicas son palpables, sobre todo por los viajes. Están acostumbrados a entrenar fuerte y descansar, pero en los viajes encuentras muchísima fatiga y ahí es importante acostumbrarnos rápidamente".