Mucho se ha hablado de que el Real Madrid podría firmar un récord histórico, otro más en la Champions, si le tocaba el Kairat Almaty de Kazajistán. El sorteo sí deparó un choque entre españoles y kazajos, sin embargo, el récord no se lo llevará ni el Real Madrid ni ningún otro equipo grande del viejo continente. Se lo llevará el propio Kairat Almaty.

El viaje más largo de la historia de la Champions lo hará el propio Kairat Almaty porque tiene que viajar a Lisboa. Muchos medios se han hecho eco de un supuesto récord del Real Madrid, pero la realidad es que Lisboa está más lejos que la capital de España respecto a Kazajistán.

Aquí se puede ver la distancia:

Kairat Almaty vai fazer quase 7000 km para vir a Lisboa defrontar o Sporting, a maior distância da história da Champions League 🤯 pic.twitter.com/nneRb61E1e — B24 (@B24PT) August 28, 2025

Por lo tanto a pesar de las informaciones erróneas que se han publicado, el Real Madrid no hará el viaje más largo de la historia de la Champions. El Kairat Almaty recorrerá casi 7.000 kilómetros hasta Lisboa para medirse al Sporting y ahí se colocará el nuevo récord.

Este partido superará los 6.164km del Astana-Benfica de 2015.