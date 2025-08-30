El Madrid remonta y Carreras evita el empate en el Bernabéu

El Real Madrid volvió a demostrar su capacidad de reacción en el Santiago Bernabéu con una remontada fulminante ante el Mallorca. El conjunto de Xabi Alonso se sobrepuso a un inicio dubitativo y a un gol en contra para acabar imponiéndose por 2-1, en un encuentro en el que la pegada blanca volvió a marcar la diferencia. Los tres puntos permiten al Madrid mantener su pleno de victorias en este arranque de campeonato.

El partido comenzó con sorpresa, cuando el delantero visitante Vedat Muriqi silenció al estadio adelantando al Mallorca en el minuto 18. El equipo balear aprovechó un error en la zaga merengue para abrir el marcador y sembrar dudas en un Madrid que hasta ese momento no encontraba claridad en ataque ni precisión en el último pase. El gol obligó a los locales a reaccionar y a adelantar líneas en busca de un empate rápido.

La reacción llegó de forma demoledora. En el minuto 37, Arda Güler, una de las joyas del nuevo proyecto madridista, igualó el marcador con un cabezazo a pase de Huijsen. Apenas sesenta segundos después, Vinícius Jr. firmó la remontada aprovechando la inercia del equipo, con un zurdazo cruzado.

En la segunda mitad, el Madrid buscó ampliar la ventaja con dominio de la posesión y varias llegadas, pero la sentencia nunca llegó. El Mallorca, con más corazón que fútbol, rozó el empate en una de las jugadas más claras de la noche: un remate a portería que superó a Courtois y obligó a Carreras a salvar bajo los palos con una intervención providencial. Esa acción, celebrada casi como un gol por la grada, mantuvo vivo el triunfo merengue.

La victoria por 2-1 confirma el buen arranque liguero del Real Madrid, que suma tres victorias en las tres primeras jornadas y se mantiene en lo más alto de la clasificación. El encuentro dejó claro que el equipo de Xabi Alonso cuenta con recursos y calidad individual suficientes para resolver partidos complicados. El Santiago Bernabéu celebró con entusiasmo la remontada y también la entrega de jugadores como Carreras, que firmó una acción tan decisiva como los goles de Güler y Vinícius.