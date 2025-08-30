Ya se conocen todos los partidos de la Champions: ¿Contra quién debutan los españoles?

El Real Madrid y el Athletic empezarán la Liga de Campeones 2025/26 como locales ante el Marsella y el Arsenal, respectivamente, mientras que el Barcelona visitará al Newcastle, el Atlético de Madrid al Liverpool y el Villarreal al Tottenham.

El Athletic será el primer equipo español en entrar en liza, al jugar frente a los 'gunners' en San Mamés a las 18:45 del martes 16 de septiembre, día en el que se estrenarán Real Madrid y Villarreal a las 21.00.

El Atlético de Madrid jugará en Anfield a las 21.00 del miércoles 17 y el Barcelona en St. James Park a esa misma hora, pero del jueves 18.

El Real Madrid tendrá en la segunda jornada el viaje más largo de su historia en el torneo continental a Almaty ante el Kairat (18.45 martes 30 de septiembre), recibirá el miércoles 22 de octubre al Juventus, visitará al Liverpol el martes 4 de noviembre, al Olympiacos el miércoles 26 de dicho mes y volverá al Santiago Bernabéu el miércoles 10 de diciembre ante el Manchester City y el martes 20 de enero ante el Mónaco, para acabar la fase en el feudo del Benfica el 28 de enero.

El Barcelona, tras jugar en Newcastle recibirá al PSG de Luis Enrique el miércoles 1 de octubre y al Olympiacos el 21 de dicho mes (este a las 18.45), visitará al Brujas y al Chelsea el 5 y el 25 de noviembre, regresará a su campo ante el Eintracht Fráncfort el 9 de diciembre, viajará a Praga ante el Slavia el 21 de enero y acabará como local el 28 de enero contra el Copenhague.

El Atlético de Maddrid, tras su duelo en Anfield, recibirá al Eintracht Fráncfort el martes 30 de septiembre, visitará al Arsenal el martes 21 de octubre, jugará en el Metropolitano contra el Union Saint Gilloise el martes 4 de noviembre y ante el Inter el 26 de dicho mes, para jugar dos seguidos fuera de casa contra el PSV el 9 de diciembre y el Galatasaray el 21 de enero y cerrar en su feudo contra el Bodo Glimt el 28 de enero.

El Athletic, tras celebrar su estreno ante su afición contra el Arsenal, visitará al Borussia Dortmund el 1 de octubre, recibirá al Qarabag el 22 de este mes, y se enfrentará en terreno inglés al Newcastle el 5 de noviembre y en Praga al Slavia el 25, paso previo a recibir al PSG el 10 de diciembre, medirse en Bérgamo al Atalanta el 21 de enero y acabar como local frente al Sporting de Lisboa.

El Villarreal, cumplido su encuentro en Londres ante el Tottenham, jugará en La Cerámica ante el Juventus el miércoles 1 de octubre y el Manchester City el 21; se enfrentará al Pafos en Chipre el miércoles 5 de noviembre, el 25 al Borussia en Dortmund; recibirá al Copenhague el 10 de diciembre y al Ajax el 21 de enero y concluirá esta fase en Leverkusen ante el Bayer el 28 de enero.

El PSG, defensor del título, comenzará como local ante el Atalanta el miércoles 17 de septiembre en una primera jornada en la que también sobresalen duelos como Juventus-Borussia Dortmund o Manchester City-Nápoles. El cuadro de Luis Enrique acabará en casa ante el Newcastle.

El equipo de Pep Guardiola, otro de los grandes aspirantes al trono continental, cerrará también como local contra el Galatasaray.