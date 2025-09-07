El Juvenil B del Real Madrid se ha clasificado para semifinales del Mundial de Clubes juvenil, que se disputa en las localidades cordobesas de Lucena y Montilla, tras imponerse por 2-0 a River Plate en un encuentro que acabó desvirtuado por la excesiva dureza del equipo argentino.

El conjunto blanco logró la victoria, pero el partido estuvo marcado por las constantes agresiones de su rival, que terminó con tres futbolistas expulsados y apenas ocho jugadores sobre el césped.

😳🇦🇷 River quedó eliminado con REAL MADRID en un partido en el que terminó con ¡8 JUGADORES! pic.twitter.com/XkoRmQKPJh https://t.co/oYFd8SaZ9G — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 7, 2025

Desde el inicio, el conjunto millonario recurrió a un juego extremadamente brusco que puso en riesgo la integridad de los canteranos madridistas. La primera acción polémica llegó en el minuto 21, cuando un jugador argentino propinó una patada en la cabeza sin balón a un rival. Posteriormente, otra entrada a la altura de la rodilla en la frontal del área y una nueva agresión a un futbolista blanco que ya estaba en el suelo provocaron las restantes tarjetas rojas.

A pesar de las constantes interrupciones y la tensión más que notable sobre el terreno de juego, el Madrid supo mantener la calma y certificar el triunfo. Bryan Bugarín firmó el tanto más bello del choque con un magistral lanzamiento de falta desde la frontal en el minuto 67, que se coló directamente en la escuadra, para sellar el pase a la siguiente ronda.

Golazooooo Bryan Bugarín!!! Superb free-kick. Juvenil B 2-0 River Plate! pic.twitter.com/gzaVvcTU6g — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) September 6, 2025

El encuentro concluyó con una tangana en el centro del campo, cuando varios jugadores de River Plate increparon al árbitro en protesta por sus decisiones. Aun así, el conjunto de La Fábrica salió reforzado del complicado duelo y continúa en la lucha por el título, mientras la imagen del equipo argentino quedó seriamente dañada por su comportamiento antideportivo.