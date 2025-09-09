Zinedine Zidane lo tuvo siempre muy claro. Solo volvería a los banquillos si recibía la llamada de la selección gala. Desde 2021 -cuando salió por segunda vez del Real Madrid- lleva sin entrenar. Y no será por ofertas. La última desde el Fenerbahçe para sustituir a José Mourinho.

Su retorno a los banquillos ya tiene fecha. Según cuenta L’Equipe, el marsellés se prepara para tomar las riendas de la selección francesa tras la disputa del Mundial 2026. Ese será el momento en el que el actual seleccionador, Didier Deschamps, de un paso al lado. Zizou está convencido de que será el elegido y, por ello, lleva tiempo siguiendo a los jugadores que podrían encajar en su proyecto. Su entorno ya calienta motores ante la realidad de su vuelta al fútbol.

L’Equipe asegura que en el pasado 12 de julio, en plena celebración del 27 aniversario del Mundial 98, todos hablaron de Zinedine Zidane como próximo seleccionador nacional.

Incluso amigos del propio Zinedine, como Laurente Blanc, que fue en su día seleccionador nacional galo, compartió confidencias sobre su experiencia a los mandos de 2010 a 2012. Zidane, según afirma un buen amigo, es consciente de todo: "Lo sabe todo, pero la información le llega más de lo que la busca. Sabe que los jugadores sueñan con trabajar con él".

Tras cinco años de retiro, Zidane volverá al ruedo cumpliendo su gran sueño: entrenar a la selección francesa de fútbol allá por julio de 2026, justo después de que termine el Mundial.