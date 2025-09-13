Hansi Flick atiza a De la Fuente por Lamine Yamal

Tremendo dardo envenenado del entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, al seleccionador español, Luis de la Fuente, por los minutos que Lamine Yamal jugó la semana pasada con el combinado nacional ante Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6).

En concreto, el crack del Barça disputó 73 minutos frente a los búlgaros y 79’ en el duelo de Konya. Ya había llegado Lamine a la concentración de la selección con problemas en la espalda, que sufrió contra el Rayo Vallecano (1-1), y jugó con dolores en esa zona tanto en Bulgaria como en Turquía.

Por eso Flick no ha dudado en arremeter contra De la Fuente en la rueda de prensa previa al duelo que el Barça jugará este domingo contra el Valencia en el estadio Johan Cruyff, donde Lamine causará baja.

"No, no estará disponible para mañana. Es una lástima Se fue con dolores a la selección y le dieron analgésicos para jugar. Jugó 73 y 79 minutos en cada partido. Entre los partidos no estuvo entrenando. Eso no es preocuparse por los jugadores. Creo que la selección española tiene los mejores jugadores del mundo en casa posición, son increíblemente buenos, pero no se han preocupado de sus jugadores y es una noticia que me entristece", ha dicho el técnico germano ante los medios.

🗣️ FLICK: "Lamine Yamal jugó con dolor y eso no es preocuparse por los jugadores." Flick cargando contra la selección 🤭🤭🤭🤣pic.twitter.com/39tvV0XSMS — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) September 13, 2025

Una vez confirmada la baja de Lamine Yamal ante el Valencia, el objetivo del Barça es que pueda llegar a tiempo para el estreno de los culés en Champions, el próximo jueves contra el Newcastle en St. James’ Park.