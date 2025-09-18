Sandro Rosell hace un alegato contra el Madrid ante la juez del caso Negreira y repasa la alineación del Barça de Messi

El expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, ha convertido su declaración como imputado en el caso Negreira en un alegato contra el Real Madrid. En esta causa, se investiga por presuntos delitos de corrupción deportiva, administración desleal y falsedad documental el pago de hasta 8,4 millones de euros por parte del F.C. Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.

Este jueves estaban citados como investigados ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Alejandra Gil, el hijo de Negreira, Javier Enríquez; los expresidentes del Barcelona, Josep María Bartomeu y Sandro Rosell; los exdirectivos del club Albert Soler y Óscar Grau; así como la pareja del exvicepresidente del CTA, Ana Paula Rufas. Cabe destacar que la corrupción deportiva es un delito de mera actividad, es decir, tras acreditarse los pagos de Barça a Negreira, el delito se da por consumado independientemente de que haya o no consecuencias posteriores a los pagos.

Fuentes jurídicas presentes en la declaración consultadas por Libertad Digital afirman que "Javier Enríquez, el hijo de Negreira, ha declarado durante más de una hora ante la instructora contestando las preguntas de su abogada y el fiscal. Bartomeu, Rosell, Soler y Grau sólo han respondido a su abogado y Rufas se ha acogido a su derecho a no declarar. La instructora no ha formulado ninguna pregunta a los investigados".

"Enríquez ha afirmado que no tiene nada que ver con lo que ha hecho su padre y que están enfrentados. Que no se enteró entera hasta el año 2018 de que su padre había cobrados esas cantidades del Barça y que tienen una bronca porque su propio padre le dijo que un árbitro no podía cobrar de ningún club por cuestiones éticas. Se reunió con su padre y se puso agresivo y autoritario. Cuando le pidió explicaciones por los cobros le dijo ‘a ti qué coño te importa’", apuntan.

"El hijo de Negreira ha reconocido que cobraba 60.000 euros al año del Barça por el asesoramiento, asegurando que realizaba unos 1.600 informes de media anuales. Ha responsabiliza de todos los hechos presuntamente delictivos a su padre, indicando que todo lo llevaban desde su oficina. Ha afirmado que el coaching que hacía a los árbitros es su pasión, que está muy orgulloso, que es muy bueno y que ama el colectivo arbitral. También ha reconocido que acompañaba a los estadios a los colegiados que iban a pitar al Barcelona, el Espanyol, el Girona y a otros equipos. Además, ha hecho un alegato final aunque no era un juicio y ha afirmado que lleva dos años que no vive, que el caso ha acabo con su prestigio, y ha pedido que se haga justicia cuanto antes, solicitando exculpación inmediata", añaden.

"Bartomeu y Rosell han mantenido una línea de defensa muy parecida y han asegurado que los informes encargados a Negreira salieron hasta baratos. Bartomeu ha reconocido que se reunió una vez con el el que fuera vicepresidente del CTA en su despacho por deferencia, porque era una persona mayor y que le ofreció contactos con la Federación, lo que consideró muy normal", subrayan.

"Rosell iniciaba su declaración indicando que se encontraba bajo los efectos de los opiáceos tras haber sido operado recientemente y ha achacado el caso Negreira a la guerra futbolística entre el Madrid y el Barça. En su alegato final, ha cargado contra la entidad de Florentino Pérez mirando a los abogados del Real Madrid a la cara. Ha señalado que hay que ser un club señor, que cuando se gana se gana y cuando se pierde, se pierde, pero no se mete un pleito a los expresidentes del Barcelona. Ha asegurado que eran los mejores, que también ganaban la champions y no era por los árbitros. Después ha repasado la alineación del F.C. Barcelona citando a los jugadores Leo Messi, Jordi Alba, Carles Pujol, Andrés Iniesta, Xavi Hernández y al entrenador Pep Guardiola. Finalmente, ha pedido a la juez que este caso no se archive, si no que se concluya que todo lo que se hizo fue correcto", destacan.

"En el Barcelona, todo a lo grande"

"Por su parte, Albert Soler ha afirmado en su declaración que hay que tener en cuenta que se habla del F.C. Barcelona. Que en este club todo se hacía a lo grande. Que se contrataba más catering sabiendo que iba a sobrar y que los responsables del club velaban por que los jugadores tuvieran la mejor información posible, en alusión a los informes de Negreira", señalan.

Hasta ahora, el único que había comparecido ante el juez --en aquel momento el magistrado Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona y ahora jubilado--, fue el propio Negreira, en marzo de 2024, que se acogió a su derecho a no declarar.

