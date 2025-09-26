Menú

Nefastas noticias para el Barcelona: Raphinha y Joan García se rompen y estarán varias semanas en el dique seco

El partido en el Carlos Tartiere ante el Oviedo le sale muy caro al Barcelona.

Se le acumulan las bajas al bueno de Hansi Flick | Cordon Press

Nefastas noticias para el F.C. Barcelona. Tras el duelo de este jueves en Oviedo, Joan García y Raphinha pasan a engrosar el parte médico culé. Ambos serán baja de larga duración. Joan García estará entre cuatro y seis semanas de baja por una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda.

Por su parte Raphinha sufre una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho y será baja las próximas tres semanas. Por lo tanto ya no regresará hasta después del parón.

El brasileño se llevó la mano al muslo cuando fue sustituido en Oviedo. En un principio, parecía que todo iba a quedar en nada, pero esta mañana los galenos han comprobado el alcance de la misma. Es baja para Real Sociedad, PSG y Sevilla. Por lo tanto, regresará tras el parón de selecciones, para el compromiso del sábado 18 de octubre contra el Girona.

Las bajas de Joan García y Raphinha se unen a las de Ter Stegen, Gavi y Fermín. Además siguen tocados Lamine Yamal y Alejandro Balde, aunque ambos han realizado trabajo parcial con el resto del grupo.

