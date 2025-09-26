Nefastas noticias para el F.C. Barcelona. Tras el duelo de este jueves en Oviedo, Joan García y Raphinha pasan a engrosar el parte médico culé. Ambos serán baja de larga duración. Joan García estará entre cuatro y seis semanas de baja por una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢 El jugador 𝗝𝗼𝗮𝗻 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮 sufre una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. Mañana se someterá a una intervención para realizarle una artroscopia a cargo del Dr. Joan Carles Monllau. El tiempo aproximado de baja es de 4 a 6… pic.twitter.com/IxQpTJC8rk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 26, 2025

Por su parte Raphinha sufre una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho y será baja las próximas tres semanas. Por lo tanto ya no regresará hasta después del parón.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢 El jugador 𝗥𝗮𝗽𝗵𝗶𝗻𝗵𝗮 tiene una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. El tiempo aproximado de baja es de unas 3 semanas. pic.twitter.com/6sHnAZcRCF — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 26, 2025

El brasileño se llevó la mano al muslo cuando fue sustituido en Oviedo. En un principio, parecía que todo iba a quedar en nada, pero esta mañana los galenos han comprobado el alcance de la misma. Es baja para Real Sociedad, PSG y Sevilla. Por lo tanto, regresará tras el parón de selecciones, para el compromiso del sábado 18 de octubre contra el Girona.

Las bajas de Joan García y Raphinha se unen a las de Ter Stegen, Gavi y Fermín. Además siguen tocados Lamine Yamal y Alejandro Balde, aunque ambos han realizado trabajo parcial con el resto del grupo.