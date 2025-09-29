Menú

Muere Raúl Ramírez, portero del CD Colindres, a los 19 años

El joven sufrió dos paradas cardiorrespiratorias como consecuencia de un golpe fortuito contra el rival y fue trasladado a la UCI de Valdecilla.

Imagen de Raúl Ramírez en un partido del Colindres | @cd_colindres_emf

Raúl Ramírez, portero del conjunto cántabro del Club Deportivo Colindres, ha fallecido tras ser hospitalizado en la UCI del hospital de Valdecilla, Santander, en estado crítico. El joven de 19 años se dio un golpe fortuito contra el rival en el duelo frente al Revilla del pasado sábado de Tercera RFEF. Después del golpe, sufrió una parada cardiorrespiratoria en el terreno de juego y otra cuando iba en la ambulancia camino del centro hospitalario.

Los familiares del guardameta, que se encuentra en estado "de muerte cerebral", se están desplazando desde Valencia a Cantabria, con dificultades debido a las incidencias causadas por las inundaciones. Según ha trascendido, la familia ha decidido donar los órganos del joven.

Las muestras de cariño

Desde la Federación Cántabra de Fútbol han expresado sus condolencias y se ha decretado tres días de luto: "El fútbol cántabro traslada su más sentido pésame a familiares, amigos y a la familia del
Colindres y EMF. Descanse en paz". Además, se guardará un minuto de silencio en todos los partidos que se disputen durante este fin de semana.

La Federación Española de Futbol también ha lamentado el fallecimiento: "La RFEF se une al dolor de los familiares, amigos y compañeros de Raúl Ramírez Osorio, guardameta del CD Colindres fallecido en el día de hoy. Todo nuestro apoyo y ánimo al fútbol cántabro. Nadie debería irse tan pronto. Descanse en paz", escribieron desde el organismo.

María José Saénz de Buruaga, presidenta de Cantabria, mostró su sentir en redes sociales: "Conmocionados por la pérdida de Raúl Ramírez, joven portero del CD Colindres. Un muchacho lleno de vida, de sueños y de futuro. Todo mi cariño y el de Cantabria para su familia, sus amigos y para toda la familia del fútbol cántabro".

