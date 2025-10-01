La situación del Valencia no es mala. Está en mitad de tabla - duodécima posición – con 8 puntos, pero el ambiente no es, ni mucho menos, el de la pasada temporada cuando Carlos Corberán volvió a revitalizar al equipo tras el despido de Rubén Baraja. La derrota ante el Oviedo de este martes por 1 a 2 puede traer consecuencias y ya se empieza a poner en duda el futuro del entrenador. Perder ante el equipo asturiano ha sentado peor que el 6 a 0 ante el FC Barcelona.

🗣️ CORBERÁN HABLA DE LOS DESAJUSTES DURANTE EL PARTIDO «A partir del min 15 el equipo se ha desajustado; Foulquier de volante, Guerra de lateral, Santamaría fuera de sitio... En defensa nos han superado en duelos. Hoy ha sido en desajuste del rival» pic.twitter.com/we3kHFEIlv — Radio Esport Valencia 91.4 (@Radioesport914) September 30, 2025

El Valencia ha dejado volar 5 puntos que tenía casi en el bolsillo. Un empate in extremis del Espanyol para empatar a dos y la victoria ante el Oviedo que dio la vuelta al marcador con dos goles en un minuto. La derrota desató la peor versión de Carlos Corberán en rueda de prensa. No quiso o no pudo esconder su enfado y señaló a varios jugadores de forma individual. "¿Por qué hemos perdido la posición en medio campo? ¿Por qué no hemos atacado los espacios que teníamos que atacar? ¿Por qué no hemos dado continuidad a la idea que tan bien estaba funcionando los primeros minutos?". A partir del minuto 15 el equipo se desajustó: "Santamaría ha empezado a perder la posición en medio campo, Javi Guerra ha empezado a atacar de lateral, Foulquier ha empezado a atacar de volante, Rioja parecía más un lateral… y el equipo ha perdido posiciones vitales para dominar el partido. En ataque, hemos ido atacando cada vez peor y eso permitía contras del rival", afirmó.

Santamaría, Javi Guerra, Foulquier y Rioja. Cuatro futbolistas que están siendo titulares para Corberán continuamente. Por primera vez en mucho tiempo, el equipo fue despedido con pitos de la grada y uno de los más criticados fue José Luis Gayà que lejos de aceptarlo, se revolvió, hizo un gesto de desaprobación y cambió los pitos generalizados, por unos individualizados cada vez que tocaba la pelota. Gayà, primer capitán del equipo, el primer futbolista que decidió quedarse en el Valencia para revitalizar el proyecto, estaba dolido por lo sucedido y fue el último de los futbolistas en abandonar el estadio de Mestalla. El siguiente partido del Valencia es en Gerona este sábado y si el conjunto ché no gana, hay bastantes posibilidades de que Corberán no continúe tras el parón internacional.