Tom Cruise estará orgulloso del Arsenal: Arteta pide ayuda a pilotos de combate

Usar una bombilla para iluminar a su equipo mentalmente. Poner megáfonos con el ambiente de Anfield en los entrenamientos para acostumbrar a sus jugadores. Y ahora pedir ayuda a pilotos de combate para mejorar la comunicación de sus hombres. Así entrena el español Mikel Arteta en el Arsenal y de momento no le está yendo mal.

Según ha publicado el periodista Jason Burt en el medio inglés 'The Telegraph', Arteta cuenta con la academia de pilotos de élite de la Armada de Estados Unidos para entrenar a su equipo.

"Los traigo y les digo: 'quiero que analicen nuestro proceso durante tres días: cómo nos comunicamos, cómo lo hacemos en los entrenamientos, cómo lo aplicamos, y quiero mejorar en esto'", comenta el propio Arteta sobre esta idea.

'Do RAF pilots know how to deal with a set-piece?' 💬 Jamie O'Hara's reaction to Mikel Arteta wanting the RAF to help improve communication at Arsenal ✈️ pic.twitter.com/Gtd8RwggEe — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 30, 2025

El español va más allá y detalla las sinergias que espera conseguir con este método: "Me pongo en contacto con ellos para entender cómo se comunican, porque ahí se trata de vida o muerte. Estoy seguro de que no usan 20 frases si basta una palabra. No dicen: 'el viento viene por aquí, ahora gira a la izquierda', porque en ese momento ya es demasiado tarde. Lo resuelven con una sola palabra".