Regresa un clásico: los audios de RAC1 tras la derrota del Barcelona ante el PSG

Vuelve un clásico español de la radio. Cuando gana el Real Madrid o cuando pierde el Barcelona, RAC1 se convierte en tendencia en redes sociales por sus narraciones. Anoche tocó derrota del Barcelona ante el PSG y rápidamente se activaron las alarmas de los usuarios de Twitter. Vamos con el resumen de los audios.

1-0 para el Barcelona. 1-1 para el PSG y 1-2 final en el 90’ para el equipo de Luis Enrique. Así lo vivía RAC1:

Como es habitual, euforia con el gol de Ferrán y depresión y tono bajo con los dos goles del PSG.

Este tipo de audios siguen corriendo como la pólvora por las redes sociales cada vez que ocurre algo en contra del Barcelona. De hecho en RAC1 son conscientes y en ocasiones fuerzan alguna reacción sabedores de lo que se va a generar.