El Atlético de Madrid ficha a Mateu Alemany como nuevo director de Fútbol Profesional

El Atlético de Madrid ha anunciado esta mañana el fichaje de Mateu Alemany como nuevo director de Fútbol Profesional Masculino. Mateu Alemany formará parte del equipo de Carlos Bucero y será el encargado de liderar todos los temas relacionados con el primer equipo masculino y el Atlético Madrileño, así como el área profesional de la Academia.

Sin perder ni un minuto, este mismo martes, Alemany se ha incorporado a su nuevo cargo. Sus primeras misiones han sido visitar "al primer equipo en el Centro Deportivo de Majadahonda junto a Carlos Bucero. Ambos han mantenido una reunión con Diego Simeone y han saludado también a los jugadores que se encuentran entrenando en Madrid estos días", según ha compartido el Atlético de Madrid en su web.

¿Cuál es el objetivo de la llegada de Alemany? Llega para reforzar la parcela y será el director deportivo de los rojiblancos en un área en el que Severiano García seguirá realizando la labor de secretario técnico. Un movimiento en los despachos para que Bucero se pueda centrar en labores más propias de la dirección general del área deportiva.

Mateu Alemany, nuevo director de Fútbol Profesional Masculino. Carlos Bucero le incorpora al área deportiva como máximo responsable del primer equipo y del Atlético Madrileño. ℹ️ https://t.co/HSfNB5VfLM pic.twitter.com/SGgaaw2K5j — Atlético de Madrid (@Atleti) October 7, 2025

Pero no es la primera vez que el Atleti se interesa en la gestión de Alemany, quien es un reconocido gestor por su trayectoria anterior en clubes de Primera. De hecho, estuvo entre los candidatos cuando llegó finalmente Bucero. Ahora es este el que ha sido clave para potenciar esta área con Mateu, que aportará sus conocimientos y su currículum gestionando clubes de primer nivel.

Trayectoria de Mateu Alemany

Recordemos que Mateu Alemany inició su trayectoria en el mundo del fútbol en el Real Mallorca en 1990, donde ocupó diferentes puestos hasta convertirse en presidente de la entidad bermellona en septiembre del año 2000, permaneciendo cinco años al frente de la misma. Siendo director general, el Mallorca conquistó la Supercopa de España (1998), disputó la final de Copa 1997-98 y la de la Recopa de Europa 1998-99, además de conseguir el mejor puesto histórico en LaLiga (tercero en la 1998-99) y su primera clasificación para Champions. En 2003, ya como presidente del Real Mallorca, el conjunto mallorquinista conquistó su mayor logro deportivo al ganar la Copa del Rey. Posteriormente regresó a la presidencia del club balear en una segunda etapa en 2009.

Años después, ya en 2017 ocupó el cargo de director general en el Valencia CF, donde permaneció durante dos años y medio. Durante su etapa en el club, el conjunto valencianista conquistó la Copa del Rey de 2019.

Y luego, en marzo de 2021 se convirtió en el director de Fútbol Profesional del FC Barcelona, labor que desempeñó hasta principios de septiembre de 2023. En su etapa en el conjunto azulgrana, el equipo conquistó una Liga (22-23), una Copa del Rey (2021) y una Supercopa de España (2023).