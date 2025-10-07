El demoledor análisis de Kroos sobre el Barça de Hansi Flick

Toni Kroos se ha pronunciado en el podcast Einfach mal Luppen, que comparte junto a su hermano Felix, sobre el FC Barcelona y su racha de derrotas en una semana. Primero ante el Paris Saint-Germain (1-2) en Champions League y después en LaLiga ante el Sevilla (4-1). En el Sánchez Pizjuán, el equipo sufrió una goleada mientras en Montjuïc un gol de Gonçalo Ramos en el minuto 90 les condenó.

A pesar de reconocer que el equipo catalán "tiene uno de los estilos más atractivos de Europa, si no el más atractivo de toda Europa", ve varias deficiencias en el estilo de juego planteado por el alemán Hansi Flick al asumir tantos riesgos: "En un mal día de Pedri, Lamine Yamal o Raphinha, cualquier equipo les puede hacer daño y los puede eliminar de la Champions League".

Peligra su trayectoria en la Champions

Kroos ha apuntado que el año pasado "ya les pasó con el Inter de Milán" y vaticina que este año en algún momento se cruzarán con un equipo que les podrá hacer sufrir y dejarles fuera del torneo: "Ya sea en cuartos, en octavos, en semis o en la final". Sin embargo, en la competición nacional cree que el FC Barcelona es "muy dominante".

‼️ @ToniKroos 'CARGA' CONTRA EL BARÇA: 😅 "Es el equipo más atractivo de Europa, pero cualquier equipo le puede hacer daño". 🤷‍♂️ "A partir del minuto 75 noto que están cansados y si no cambias el estilo de juego...". pic.twitter.com/TpZL8ArUZn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 6, 2025

El exjugador madridista tiene claro cuál es uno de los mayores inconvenientes del conjunto blaugrana en este arranque de temporada, el cansancio: "Sobre todo a partir del minuto 75 notas que todos están más cansados y no cambian a otro estilo de cerrar espacios", ha reflexionado. Y ha añadido: "Si estás cansado y no cambias el estilo de juego se hace muy evidente lo expuesto que estás".