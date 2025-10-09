El fútbol llora la muerte de Miguel Ángel Russo tras una larga lucha contra el cáncer

Miguel Ángel Russo, entrenador del Boca Juniors, ha fallecido a los 69 años tras una larga enfermedad. Recordemos que el argentino llevaba sin sentarse en el banquillo desde el 21 de septiembre por diferentes recaídas en el cáncer de próstata que padecía desde 2017.

En la última semana el estado de salud del entrenador había empeorado y ya el martes, Boca lanzó su último comunicado para informar de la salud de su entrenador en un escueto texto que anunciaba lo siguiente: "Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club".

Al parecer, Russo había superado los problemas iniciales del cáncer diagnosticado en 2017 pero en los últimos meses había vuelto a recaer. De hecho, el pasado día 3 fue hospitalizado por última vez. Su amor al fútbol hizo que, aunque había sido internado en diferentes ocasiones, se había resistido a dejar el cargo de entrenador de Boca. Las alarmas saltaron cuando el argentino no estuvo el pasado domingo en la goleada de Boca a Newell's (5-0), triunfo que le valió al equipo local subir muchos puestos en la tabla.

Hasta ese momento, el hermetismo había sido sepulcral en Boca respecto a su salud, pero la gravedad del entrenador y la preocupación fue en aumento en el 'Mundo Boca'... por lo que el martes el club emitió un comunicado y el miércoles se confirmó el fallecimiento del entrenador.

No hay que olvidar que, en su última aparición mediática durante el Mundial de Clubes, Russo tuvo el honor de dirigir al equipo, que terminó eliminado en el duelo ante Auckland City pero antes había competido con gran nivel ante el Benfica y el Bayern.

Dónde más disfrutaste, donde más nos hiciste disfrutar.

¡Gracias por tanta gloria, Miguel! 💙💛💙 pic.twitter.com/cKQKMqwP27 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 9, 2025

¿Por qué es tan importante Russo para el fútbol argentino? No hay que olvidar que el entrenador dedicó más de cuatro décadas a los banquillos, siendo una figura clave en la historia de Boca Juniors. Bajo su dirección, el equipo conquistó la Copa Libertadores de 2007 junto a Juan Román Riquelme, quien hoy preside la entidad y con quien mantenía una estrecha relación profesional y personal.

Este mismo año 2025, el técnico había regresado al club con el objetivo de reconducir la trayectoria del equipo, en un momento en que la gestión deportiva atravesaba críticas y resultados irregulares. Año en el que cumplía su tercera etapa en el segundo equipo con más Libertadores de la historia y que conquistó una Liga y una Copa de la Liga (2019-20), amén de la última Libertadores que posee Boca en sus vitrinas (2007).

Pero no solo entrenó al Boca sino que, a lo largo de su carrera dirigió a grandes equipos como Vélez Sarsfield, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Millonarios de Colombia o Al-Nassr de Arabia Saudí. En España entrenó solo al Salamanca. Como jugador, Russo desarrolló toda su carrera en Estudiantes.

Entre los jugadores que se despidieron de Russo en las redes sociales destacaron varios referentes de Boca Juniors pero también de otros equipos, como Ángel di María, actual jugador de Rosario Central. "Gracias por enseñarnos, gracias por tantas alegrías. Quedarás por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz Miguel querido", escribió el 'Fideo'.

El fallecido entrenador fue saludado también por la selección argentina, que expresó su "mayor respeto a su memoria" y transmitió su pesar a sus familiares, seres queridos y a sus compañeros en Boca Juniors.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), destacó en un sentido mensaje la "grandeza, humildad y respeto" del fallecido entrenador: "Sin dudas, dejó una huella en el fútbol argentino. El recuerdo será siempre con esa sonrisa que tanto lo caracterizó".