Diez goles en 16 partidos. Ese es el bagaje de Robert Lewandowski contra el Real Madrid. El problema para el Barcelona es que el polaco se ha lesionado y no jugará en dos semanas ante el conjunto blanco en el estadio Santiago Bernabéu.

Este es el parte médico del polaco:

El jugador Robert Lewandowski tiene una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja, y el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión.

Lewandowski ya le marcó el año pasado al Real Madrid en el Bernabéu. El 9 culé hizo doblete abriendo el marcador y ampliándolo poco después con un golazo de cabeza.

Hay que recordar que Lewandowski no solo le ha marcado al Real Madrid con el Barcelona sino que también lo hizo con Bayern y Borussia Dortmund llegando incluso a marcarle cuatro goles en un mismo partido con el equipo amarillo.

Eso sí, el balance para él es negativo ya que perdió en 8 de los 16 partidos en los que se midió al Real Madrid. Ganó 5.