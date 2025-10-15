Boicot, pitos al himno y amenazas: el odio a Israel le puede costar una sanción a Italia

Italia e Israel jugaron este martes su partido de clasificación para el Mundial 2026 con victoria local por 3-0. El encuentro tuvo lugar en Udine. Con este resultado los israelíes se quedan fuera del Mundial, pero la noticia estuvo en la previa del partido con manifestaciones en contra de Israel, intentos de boicot e incluso con la presencia de francotiradores teniendo que proteger en su hotel al conjunto visitante.

Según informa Mundo Deportivo,la Federación Italiana de Fútbol puede ser sancionada porque una parte de la afición presente silbó contra el himno rival. Este es el momento del abucheo al himno:

🇮🇱🇮🇹 | En Italia, los hinchas abuchearon el momento del himno de Israel antes del encuentro por las eliminatorias mundialistas.pic.twitter.com/ne3bGwsBHc — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 14, 2025

Según el artículo 14, Italia podría ser sancionada por no cumplir con los criterios de orden y seguridad. "Las federaciones miembro y los clubes que jueguen como locales serán responsables del orden y la seguridad en los estadios y en sus inmediaciones antes, durante y después de los partidos. Sin perjuicio de la responsabilidad que tienen respecto de la conducta inadecuada de su propia afición, serán responsables de cualquier tipo de incidentes, salvo que puedan demostrar que no ha habido negligencia por su parte al organizar el partido", dice la regla.

Este aquelarre en contra de Israel se lleva fraguando semanas, concretamente durante el último parón de selecciones previo a este. Un grupo de vecinos de Corigliano-Rossano, localidad donde nació el entrenador italiano Gennaro Gattuso, pidió "en un gesto de solidaridad con Palestina" que el técnico se negase a disputar el partido. "Rino, no juegues con los que matan niños", rezaba la pancarta.

En el día de ayer y como previa del partido se organizó una manifestación propalestina con 10.000 personas pidiendo la cancelación del partido. A pesar del acuerdo de alto el fuego en Gaza y el intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel, Udine mantuvo dicha manifestación y eso obligó a activar un operativo con más de 1.000 policías y militares además de helicópteros y drones. Además, francotiradores han pasado toda la noche previa al partido custodiando en su hotel a la selección israelí.