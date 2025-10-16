El Barcelona pudo cometer dos delitos al fichar a Griezmann debido a una negociación ilegal con el jugador por aquel entonces del Atlético de Madrid. El Mundo ha tenido acceso al auto del caso donde se habla de posible "administración desleal y falsedad en el pago de 15 millones de euros al Atlético para que no les denunciara por negociar con Griezmann cuando tenía contrato". Traducción: El Barcelona pudo cometer dos delitos al fichar a Griezmann... y el Atlético les perdonó por 15 millones.

Según recoge El Mundo, el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona considera en un auto lo siguiente: "Supuestamente se negoció con un futbolista con contrato en vigor con otro club". Se saltó la normativa FIFA que establece que los clubes no pueden contactar con un deportista con contrato vigente si antes no se haya hablado con su equipo. Solo se exceptúan los últimos 6 meses de contrato del futbolista, que no es el caso que nos ocupa".

Ese mismo auto recoge lo que hizo el Atlético de Madrid en su momento cuando supo de esta negociación "ilegal": "El Atlético de Madrid lo denunció a la RFEF ya que tenía indicios importantes de que el Barcelona había negociado con el jugador directamente entre febrero y marzo de 2019, un periodo técnicamente prohibido".

El problema y lo que no entienden los aficionados del Atlético de Madrid es que el club en vez de seguir presionando en contra del Barcelona aceptó recibir un montante de dinero como compensación.

"Para evitar una posible sanción, por parte de los investigados, se negoció directamente con el Atlético de Madrid y llegaron a un acuerdo donde se acordó el pago de 15 millones de euros a cambio de no aportar pruebas al procedimiento", comenta el auto.

Para rematar la faena se habla de que "para dar aspecto lícito a los pagos se simuló presuntamente que se adquiría un derecho de tanteo prioritario sobre diferentes jóvenes futbolistas del Atlético de Madrid".