El defensa del Al Nassr, Iñigo Martínez, ha vuelto a ser noticia al hablar de su polémica con la Selección española tras ser rechazado por Luis de la Fuente en las últimas convocatorias. Además, el exfutbolista del Barça ha expresado su opinión sobre las ofertas que tuvo antes de recalar en el conjunto saudí y cómo es su relación con Cristiano Ronaldo.

Iñigo Martínez, ha dado una entrevista concedida en El Partidazo de Cope, donde habló de su situación en Arabia y cómo es Cristiano Ronaldo en las distancias cortas… "Fue una cosa que me sorprendió. Muchas veces las apariencias engañan. Es un tipo cercano, competitivo y vive al máximo el fútbol, es su pasión". Por otro lado, el central de 34 años habló del momento que está viviendo el Barcelona de Flick: "El Barça está a unos puntitos del Real Madrid, pero no tengo dudas de que peleará la Liga hasta el final. Esto es como todo, si fuesen líderes... Esto no sería diferente si estuviera yo o dejase de estar. Este estilo de juego requiere dar el máximo en cada acción defensiva, tanto delante como atrás".

Pero el momento candente de la entrevista llegó cuando, futbolista y entrevistador, se pusieron a hablar de la selección española y de las diferentes polémicas vividas por el defensa vasco. ¿Volvería Iñigo Martínez? "Sería malo a estas alturas volver a estar en la lista, no sería bueno para España que un jugador de 35 años esté", dijo en una entrevista en 'El Partidazo de COPE'. Aun así, el jugador de Al Nassr dice que no rechaza acudir si le llamara De la Fuente: "Sería el primero en acudir. No tengo ningún problema, obviamente. ¿A quién no le gustaría jugar un Mundial o una Eurocopa?", aseveró el ex del Barça.

En torno a su persona y la Selección hubo muchas polémicas, de hecho, se llegó a decir que él no quería jugar en el conjunto nacional. ¿Qué tiene que decir sobre esto? "Si no hubiese querido ir hubiera sido el primero en decir: 'Mira, olvídate. Ni me apetece, ni quiero, ni siento... Y estoy mejor en casa'. Eso lo hubiera hecho desde el primer minuto y no hubiera estado perdiendo el tiempo allí. Todo el revuelo y lo que se ha generado son bulos".

Pero, en una celebración con el FC Barcelona se creó un gran revuelo por su imagen ondeando la estelada durante la rúa de campeones. Ese año, el defensa vasco fue uno de los más expresivos durante la celebración. Con una ikurriña colgada a la espalda no dudó en ondear una estelada gigante. Esto hizo que en las redes sociales muchos le acusaran de separatista e incluso pidieron que no volviera a ser convocado por Luis de la Fuente.

Preguntado directamente por este momento y si ese hecho no sería incompatible con querer jugar con España, Iñigo dice: "No tiene nada que ver. Una cosa es que yo pueda pensar que si la mayoría de un pueblo quiere ser libre o, como yo estoy a favor de la independencia o les arrope en cierta forma, que no quiera ir a la Selección. No, no, no, no. Eso no es así. Seguramente la gente une las dos cosas porque saben que soy vasco. ¿Entiendes?".

🎙️ Iñigo Martínez, sobre su imagen con la estelada, en @partidazocope 🇪🇸 "No quiere decir que como yo estoy a favor de la independencia, no tenga que ir a la Selección" 🤨 "Seguramente la gente una esas cosas porque soy vasco" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/5aZ0CsUfZ9 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 15, 2025

Después, el defensa habló también sobre su salida del club y cómo lo gestionó. Iñigo Martínez confesó que no quiso incomodar a Flick y, por tanto, no se lo contó: "Ni me atreví a decirle que me iba. Le pillé en el avión, creo. Para él, yo era una pieza clave y cuando me voy se le rompe un poco el puzle". Y añadió, en relación al técnico culé, que "le tengo mucho aprecio y es algo recíproco, mantengo relación con él. Fue el primero que apostó por mí nada más llegar".

Y, ¿qué opina el ahora jugador de Arabia del nuevo líder culé: Lamine Yamal? "Con Lamine tenía una relación especial. Él me veía como un padre, como un referente dentro del vestuario. Yo no estaría preparado para rendir como lo hace con la edad que tiene. No es consciente de la mochila que lleva encima con la edad que tiene, porque prácticamente tiene que tirar del Barça. Esperemos que todavía no sea consciente de eso porque el día que se dé cuenta yo creo que le pesará. Tiene la cabeza bien centrada y está bastante controlado".