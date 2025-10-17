Las afrentas del Barcelona a España: censura, provocaciones, ADN secesionista y presiones a jugadores

Afrentas de todo tipo, desde censura dentro del club a tuits provocadores el Día de la Hispanidad e incluso sugerencias antiespañolas a sus propios futbolistas. Así actúa el Barcelona desde hace décadas respecto a España y no solo eso, ya que con Joan Laporta a la cabeza, el club azulgrana se ha declarado independentista en varias ocasiones. Repasamos las más destacadas tras el último desagravio a España con un tuit provocador el pasado 12 de octubre.

ADN independentista declarado

Puede que alguna vez Joan Laporta haya restado contundencia a su discurso independentista y a la absoluta politización del Barcelona en ese sentido, pero el máximo mandatario catalán siempre que ha podido ha dejado clara su postura. Sobre todo en días tan importantes como la Diada.

"El club siempre se ha posicionado a favor de los derechos y libertades de Cataluña, y lo seguiremos haciendo, porque la Junta Directiva que tengo el orgullo de presidir y todas las personas del club tenemos el deber de ser fieles y respetuosos con nuestras esencias fundacionales, algo que recordaremos este año con el 125 aniversario, que demuestra por qué el Barça es más que un club", dijo en 2024.

En 2017, Laporta, en ese momento fuera de la presidencia, respondió lo siguiente cuando le preguntaron qué supondría la independencia: "Conseguir los anhelos de un pueblo y, por lo menos, eso se tendría que respetar".

Negar su españolidad

Joan Laporta lo dejó bien claro en 2014 con unas declaraciones que no dan lugar al error ni a una mala interpretación. Laporta dijo lo siguiente cuando le preguntaron por la identidad del club: "Al Barça lo consideran español, pero somos catalanes". Punto. Esto es lo que pensaba el actual mandatario culé.

Apoyo al secesionismo

En 2022, el Barcelona firmó un acuerdo con acuerdo con Òmnium haciéndolo visible en su web bajo la siguiente premisa secesionista: "Apoya todas aquellas acciones democráticas en favor de los derechos y libertades de Cataluña y poner al FC Barcelona junto al pueblo catalán en su libre ejercicio a decidir su futuro".

Laporta llegó a decir que pitaría el himno de España si no fuera presidente

En cada final de la Copa del Rey que ha disputado el Barcelona en los últimos años, la afición que se ha dado cita en los diferentes estadios donde se ha jugado, ha pitado el himno español en todas y cada una de las ocasiones. Desde el club jamás se ha pedido respeto por el himno nacional. Jamás.

Para mayor vergüenza, el actual presidente del Barcelona declaró en una ocasión que él también pitaría el himno si estuviese como aficionado dentro del estadio. "Si no hubiese estado en el palco, hubiera pitado porque comparto la causa", declaró Laporta en 2015.

El último tuit del Día de la Hispanidad

El F.C. Barcelona decidió dar la nota el Día de la Hispanidad. En un día especial para muchos de sus seguidores que se sienten españoles, el club no los ha respetado con un mensaje contundente a navegantes desde la cuenta oficial del club a través de las redes sociales: "Visca el Barça y visca Catalunya" con la bandera catalana y la del equipo catalán.

Una vez más el equipo azulgrana con Joan Laporta a la cabeza usó su poder mediático como altavoz de propaganda independentista.

Sugerir a un jugador que se quitase la bandera de España

David Villa fichó por el Barcelona en el año 2010 y pocos meses después se filtró que desde el círculo dirigente del club se le había instado a quitarse la bandera de España que el goleador asturiano lucía en sus zapatillas. Varios periodistas catalanes lo confirmaron.

Aún así, Villa hizo caso omiso y mantuvo sus botas tal y como estaban. El que también lo hizo fue Andrés Iniesta, autor del mítico gol de la final del Mundial de 2010. El jugador de Albacete jamás renegó de su país a pesar de la presión constante por parte del club azulgrana.

Camp Nou, templo independentista

La presencia de esteladas ha sido constante en el Camp Nou durante décadas al igual que los cánticos que en determinado minuto del partido se canta desde la grada. El club ha permitido dichas banderas y ha permitido la entrada de carteles en los que se podía leer, entre otras cosas: "Catalonia is not Spain".

Prohibir a un jugador extranjero aprender español

En mayo de 2015, el exjugador Emmanuel Petit, campeón del mundo con Francia en 1998, concedió una entrevista en la que habló de su paso por el Barcelona. Allí reveló que desde el club se le presionó para que hablara catalán y no aprendiera castellano.

"Tan pronto como llegué al Barcelona, la gente me decía: 'no intentes aprender castellano, tienes que aprender catalán'. Y yo les decía: '¿Estoy en España, ¿no?'. Y ellos respondían: 'No. Estás en Cataluña'", comentó el jugador francés en una entrevista publicada este mismo año.