Acuerdo histórico entre UDDEA y la Federación Madrileña para la formación profesional en el fútbol

La Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) y la Unión de Directores Deportivos y Especialistas Asociados (UDDEA) firmaron este viernes un acuerdo de colaboración destinado a desarrollar de manera conjunta cinco programas formativos de alto nivel en Dirección Deportiva, Fútbol Formativo, Análisis y Scouting, Metodología de Entrenamiento y Coaching Deportivo.

El convenio fue rubricado en la sede federativa de San Severo por el presidente de la RFFM, Paco Díez, y el director general de UDDEA, José Luis Hernández, en presencia de los secretarios generales de ambas entidades: José Gallardo, por la Federación Madrileña, y y Antonio Herruzo, de UDDEA.

Gracias a este acuerdo, ambas instituciones lanzarán una oferta formativa integral que comenzará en 2026. Las actividades se impartirán principalmente en formato online, con sesiones presenciales puntuales en las instalaciones designadas por la Federación Madrileña.

Un convenio con vocación estructural

El convenio establece una Comisión Mixta de Seguimiento, integrada por representantes de RFFM y UDDEA, que será responsable de definir los proyectos específicos, supervisar su desarrollo y proponer nuevas líneas de actuación.

Además de los cursos oficiales, el acuerdo contempla la creación de una bolsa de empleo orientada a facilitar la inserción profesional de los egresados, y la organización de eventos y jornadas que contribuyan a reforzar la profesionalización del sector.

UDDEA será responsable de elaborar los contenidos académicos y materiales docentes, garantizando su rigor técnico y su adecuación a los estándares del fútbol profesional que serán validados por parte de la Comisión Mixta con anterioridad a su inicio. Por su parte, la RFFM aportará el soporte institucional, las sedes y los canales de comunicación necesarios para la promoción de las actividades.

Impulso a la profesionalización del fútbol madrileño

En palabras del director general de UDDEA, José Luis Hernández, "este convenio supone un paso decisivo para la consolidación de UDDEA como el colectivo de referencia en España de los Directores Deportivos y Especialistas Asociados. Agradecemos la confianza depositada por la RFFM en nuestra institución, así como el apoyo de nuestra Junta Directiva y de todos los afiliados. Nuestra prioridad es continuar impulsando la profesionalización de quienes, desde la Dirección Deportiva, el Scouting, el Fútbol Formativo, la Metodología y el Coaching, contribuyen cada día al progreso del fútbol español".