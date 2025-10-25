El Real Madrid-Barça es un partido que podría decirse que paraliza el planeta, el Clásico del fútbol español. Y este 2025, llega al Santiago Bernabéu el último fin de semana de octubre, concretamente el domingo 26 a las 16:45. Blancos y azulgranas engalanan el enfrentamiento de mayor peso mediático, partido que con el paso del tiempo ha atestiguado a muchos de los mejores futbolistas de la historia.

Esta mediática rivalidad hace que cualquier encuentro sea clave… especialmente si hablamos de números. Recordemos que el mano a mano histórico en encuentros oficiales favorece al conjunto merengue, 106 victorias por 104 culés y 51 empates. Sin embargo, en los últimos años el Barça ha salido vencedor en más ocasiones, de hecho, en los 10 últimos partidos se lleva la palma con un marcador genérico de 6-4.

Además, si hablamos de goles quien sale beneficiado es Leo Messi, actual jugador del Inter Miami, que cuenta con 18 goles en 29 encuentros que jugó ante el Real Madrid. El argentino es el máximo goleador histórico de todos los Clásicos españoles. Tras él llega otro argentino, Alfredo Di Stéfano con 14 goles y después César Rodríguez con 12 y Raúl González Blanco con 11 tantos en los enfrentamientos Real Madrid- FC Barcelona.

Si uno mira los datos de las confrontaciones más recientes podrá observar que el Barcelona ha logrado victorias que han dejado huella en la rivalidad. Uno de los encuentros más recordados ocurrió hace justamente un año, el 26 de octubre de 2024, cuando el Barcelona goleó 4-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En ese encuentro, Robert Lewandowski contribuyó con un doblete, mientras que Lamine Yamal y Raphinha redondearon la victoria. Recordemos que esta dolorosa derrota suponía poner fin a la racha de 42 partidos invictos que mantenía el Real Madrid en competición doméstica.

Levanta las manos si tienes ganas de Clásico 🙌 pic.twitter.com/0rYTdLaJ6Y — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 24, 2025

Pero no es el último encuentro y ha habido algunas derrotas que son ya parte de la historia de los últimos tiempos… Por ejemplo la ida de semifinales de la Copa del Rey de 2023. Pocas veces en los últimos años, el Madrid ha controlado tanto un Clásico como aquella ida de semis. Sin embargo, los blancos no pudieron anotar a favor, pero Éder Militão sí lo hizo en contra para que el Barça saliera del Santiago Bernabéu en ventaja en la eliminatoria.

Poco después llegó el mediático desafío de marzo de 2023, en la jornada 26 de LaLiga, uno de los capítulos más polémicos de los tiempos recientes, porque los dos capitanes se quejaron públicamente de la actuación arbitral de ese día. Lo cierto es que Franck Kessié vivió su momento de gloria en su único curso vestido de blaugrana, al anotar el decisivo 2-1.

La vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2023 fue otro de esos encuentros para enmarcar. Cierto es que, sin ser la mitad de dominante que en la ida, el Real exhibió una pegada monumental en el Camp Nou, guiado por un Karim Benzema que completó triplete en la goleada 0-4 y posterior pase de ronda de una competición que terminó ganando el conjunto blanco.

Tampoco podemos pasar por alto el encuentro de la jornada 11 de LaLiga 2023/24. Los idílicos primeros meses de Jude Bellingham con el Real Madrid tuvieron su cénit en octubre de 2023 cuando el propio volante inglés encabezó la remontada del equipo de Carlo Ancelotti 1-2, en lo que resultó el primer Clásico celebrado en Montjuic.

Luego llegó la final de la Supercopa de España 2024 en la que los merengues parecieron encontrar la criptonita del conjunto de Xavi Hernández ya que los blancos lograron una goleada (4-1) con un Vinicius estelar que logró un hat-trick. Recordemos que apenas unos meses después, el Barça hacía oficial la salida del entrenador.

Apenas unos meses después, en la jornada 32 de la competición doméstica, volvieron a encontrarse madridistas y azulgranas. Esta vez hubo remontada a favor del Real Madrid (3-2) con un Bellingham en plan héroe. Y, como nos tienen ya acostumbrados los Clásicos, fue otro encuentro con polémica arbitral, en este caso por un "gol fantasma" de Lamine Yamal que no se concedió, previo a que el futbolista inglés sellara el triunfo blanco con una diana sobre la bocina.

Más recientemente, en la final de la Supercopa de España 2025, el Barcelona se impuso al Real Madrid con un marcador de 5-2. Esa final reafirma la tendencia favorable para los blaugranas en los enfrentamientos más recientes. Pero no solo eso, sino que en abril de este mismo año vivimos la final de la Copa del Rey entre ambos clubes. De nuevo, el Barcelona se impuso en la prórroga por 3-2, con goles de Pedri, Ferran Torres y Jules Koundé. De esa forma, caía el segundo trofeo del ejercicio para los culés.

Y el último Clásico tuvo lugar en la jornada 35 de LaLiga 2024/25. En ese momento, el Barcelona parecía tambalearse al recibir al Madrid a los pocos días de haberse quedado a las puertas de la final de Champions; de hecho, Mbappé puso a temblar Montjuic con doblete tempranero que colocaba a los merengues a un punto del primer puesto de la competición liguera. No obstante, Lamine Yamal frotó la lámpara, Raphinha recuperó su versión "matadora" y los de Flick pasaron por encima de los de Carletto, en su Clásico de despedida, para terminar imponiéndose 4-3 y dejar sellada LaLiga y el inédito triplete local.

Aunque cada Clásico tiene su propia historia, las estadísticas recientes dejan claro que el Barcelona ha logrado imponer su momento sobre el Real Madrid, al menos en los duelos más inmediatos. La eterna rivalidad sigue viva y cualquier próximo enfrentamiento será una nueva oportunidad para equilibrar la balanza.

Expectativas y actualidad

A este nuevo Clásico del fútbol español, el Real Madrid llega como líder con 24 puntos tras 9 jornadas: ha ganado 8 partidos y solo ha perdido 1. Sin embargo, los blaugranas, con solo dos puntos menos, llegan con la mira puesta en el liderato y con ganas de dar el golpe otra vez en el partido.

No hay que dudar de que el Barcelona apuesta a ganar aunque tienen una lista de lesionados Joan García, Dani Olmo y Robert Lewandowski están descartados para el Clásico ante el Real Madrid, pero Hansi Flick confía en recuperar a Raphinha a tiempo para el duelo.

En general, se espera un duelo parejo, como suelen ser los enfrentamientos entre los dos gigantes del fútbol español, aunque el equipo merengue parece llegar en un momento más sólido.