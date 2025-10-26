Tremenda rabieta de Vinícius en el Clásico: el Bernabéu se harta

Otra más de Vinícius y el Bernabéu, aunque su equipo ganó, no acabó nada contento con la actitud del 7 cuando Xabi Alonso le quitó en la segunda parte para meter a Rodrygo. El 2-1 era lo más importante por mantenerse líder y ganar al Barcelona, pero lo que hizo Vinícius no ha pasado desapercibido.

Este fue el momento del cambio:

En las imágenes se ve a Vinícius gesticulando en todo momento, con gesto de "no puede ser a mí" y rematando todo yéndose al vestuario sin quedarse en el banquillo.

Eso sí, Vinícius reaccionó y tras irse a los vestuarios volvió al terreno de juego para vivir el resto de la segunda parte con sus compañeros. De hecho tuvo un tremendo pique con Lamine Yamal cuando acabó el partido. El brasileño le dijo que hablaba mucho, como no.

El Bernabéu empieza a hartarse de las rabietas de Vinícius y en el momento en el que gesticulaba hubo murmullos y algún que otro pito. Incluso gestos de "vete ya" cuando se marchó a regañadientes.