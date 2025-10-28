Un minuto de silencio en el fútbol catalán se interrumpe con insultos a España

Sabadell y Nástic de Tarragona disputaron el duelo correspondiente a la jornada nueve de Primera Federación en el estadio Nova Creu Alta y en los instantes previos al inicio de partido se guardó un minuto de silencio, que se vio empañado por las palabras de un aficionado.

El club de Sabadell rindió homenaje a Antonio Reguant, socio número 5, que falleció unos días antes. En esos momentos, uno de los espectadores del equipo rival gritó "Put* España" e interrumpió el silencio. Varios aficionados le increparon: "Tu put* madre", "Put* nazi", "Cállate ya" e "Hijo de puta".

Polémica en el minuto de silencio del partido Sabadell-Nastic. Un aficionado tarraconense rebuzna "¡Put* España!" y los locales le responden "¡Tu put* madre!", "¡Hijo de put*!". Gracias a los separatistas, la "convivencia" en Cataluña es maravillosa.pic.twitter.com/wwegmyHqYg — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) October 26, 2025

Un choque con tensión

Por su parte, los futbolistas se mantuvieron en el centro del campo guardando la postura y esperando que el minuto de silencio se cumpliese. Finalmente, Sabadell y Nástic de Tarragona firmaron las tablas sin ser capaces de batir la portería rival.

El encuentro se jugó bajo un fuerte dispositivo policial para garantizar la seguridad debido a la rivalidad entre ambas aficiones. Ya antes de acceder al estadio se registraron incidentes y se han abierto investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos.

El mensaje del Sabadell

Horas más tarde, el club local emitió un comunicado en el que expresó su "condena de manera firme cualquier muestra de fascismo, racismo, odio o violencia dentro o fuera de los estadios". Además, aseguró que tienen "líneas rojas muy claras: el respeto, la convivencia y la defensa de los valores democráticos y humanos".

La entidad catalán informó entonces de las investigaciones que se llevarán a cabo: "Hemos iniciado, en coordinación con los Mossos d'Esquadra y las autoridades municipales, las acciones necesarias para identificar a las personas implicadas en los hechos ocurridos y aplicar las sanciones correspondientes".