Íñigo Martínez ondea una estelada en la rúa del Barça y acaba por los suelos en el autobús de los campeones

Sacando el lado independentista. El FC Barcelona realizó la rúa por las calles de Barcelona tras conquistar la Liga el pasado jueves en Cornellà. Los culés aprovecharon para celebrar la consecución de la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España y, si hubo un protagonista del momento fue Íñigo Martínez, y por varias razones.

Durante el paseo, ataviado desde el comienzo con la bandera del País Vasco al cuello, cogió una gran estelada para ondearla mientras algunos de los aficionados entonaron gritos de "Independencia". El gesto de Íñigo Martínez levantó los vítores y al mismo tiempo hacía el gesto de celebrar con los puños cerrados.

Las reacciones en redes sociales al hecho no tardaron en llegar y todas apuntaron directamente a las convocatorias con el combinado nacional. "No puede volver a vestir la camiseta de España", aseguró un usuario. Incluso hubo quien fue más allá y señaló: "Como vuelva a jugar un partido con la selección espero que las pitadas a Piqué queden en anécdota". Otro se preguntaba lo que pensarían los culés que no han nacido en Barcelona: "¿Cómo hacen los hinchas del Barça que no son catalanes y ven esto?"

Polémicas con España

No es la primera y única vez que el central vasco se mete en polémicas mezclando fútbol y política. Además, son varias las ocasiones en las que se ha ausentado de las convocatorias de Selección Española. Hace unos meses, el internacional español acudió a la llamada de Luis de la Fuente, pero se volvió con el club asegurando que tenía una lesión.

Desde el Barça emitieron un comunicado se hablaba de una pequeña lesión fibrilar en el glúteo de la pierna izquierda, aunque no hicieron público el tiempo estimado de baja. Tras el parón de selecciones, el central volvió a saltar al terreno de juego con sus compañeros y Osasuna, su rival, intentó impugnar el partido por alineación indebida sin éxito.

Una peligrosa caída

Cuando ya llevaban varias horas de celebración, pues el trayecto se prolongó durante tres horas mientras recorrieron la Ciudad Condal desde el Camp Nou hasta el Arco del Triunfo, el central volvió a salir a la palestra y fue el centro de atención. En esta ocasión, se llevó un gran susto. Ya de noche, Íñigo Martínez tropezó y cayó de cara al suelo del autobús sufriendo una aparatosa caída y arrastrando a uno de sus compañeros.

Araujo fue otro de los jugadores que también tuvo que lamentar una caída. Al comienzo de la celebración, el uruguayo disparó una pelota al aire y resbaló con el pie de apoyo cayendo de espaldas en el autobús. El espaldarazo provocó las risas de Dani Olmo, entre otros, que se encontraba justo detrás del futbolista.