La frases de Xabo Alonso sobre Vinícius que generan más dudas que certezas

Debido a la entrega de la Bota de Oro 2024-2025 a Kylian Mbappé en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu que tendrá lugar este viernes 31 de octubre, a las 13:30 h, la rueda de prensa de Xabi Alonso se ha adelantado y cómo no, el tema del momento ha sido Vinícius.

La primera pregunta por el brasileño no se ha hecho esperar y Xabi ha contestado diciendo que está todo finiquitado: "El miércoles después de los dos días de descanso tuvimos una reunión con todos. Vini estuvo impecable, habló de corazón... y yo quedé satisfecho. Está todo zanjado"

Xabi Alonso también se refirió al comunicado de Vinícius donde no le nombraba: "Fue un comunicado muy valioso y positivo. Habló desde el corazón y lo que quiere dar. Lo más importante es lo que dijo a sus compañeros y a su afición. Desde el miércoles se cerró el tema".

Esas han sido las respuestas del donostiarra, pero en ningún momento confirma que le haya pedido perdón. Las respuestas son muy genéricas y no quiso centrarse en el perdón personal hacia él. Eso deja dudas sobre si el tema está zanjado o no.

En ninguna respuesta Xabi Alonso confirma que Vinícius le haya pedido perdón. "Ya he respondido tres o cuatro preguntas sobre Vini. Creo que he dado suficientes... pero desde el miércoles ha quedado todo cerrado. El foco está en el campo y el buen bloque que tenemos. Os entiendo, pero entendedme a mí también", sentenció.

