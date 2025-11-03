La promesa de un hincha del Manchester United por la que lleva 400 días sin cortarse el pelo

Lo que empezó como una broma se ha convertido en un verdadero reto para Frank Ilett, hincha del Manchester United. Hay que remontarse al mes de octubre de 2024, ante un inicio complicado del equipo de Erik Ten Hag, el aficionado del conjunto inglés decidió no cortarse el pelo hasta que se encadenasen cinco victorias consecutivas.

El neerlandés fue sustituido en los banquillos por Rubén Amorim para dar un aire fresco a la entidad, pero 400 días después el pelo rizado de Frank Ilett es una muestra más de las dificultades del Manchester United para encontrar la buena senda. El mes pasado, un aficionado enfurecido le tiró del pelo en Old Trafford, lo que provocó que se le prohibiera la entrada al estadio de por vida.

El aficionado que agredió a Frank Ilett (el que lleva un año sin cortarse el pelo) comúnmente conocido como The United Strand, fue identificado por el Manchester United y recibió una prohibición de volver a entrar en Old Trafford de por vida. pic.twitter.com/MsraypvG6C — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) October 22, 2025

A la espera del desenlace final

Su promesa ha llegado a oídos del vestuario e incluso Nani, exjugador del club de Old Trafford, propuso que David Beckham sea quien se encargue de cortarle el pelo cuando el reto se cumpla: "Si eso significa que el Manchester United va a ganar, quiero que se corte el pelo", dijo. A Frank Ilett le gustaría poder cumplir con la promesa dentro del estadio o, en algún sitio cercano.

This is Frank Ilett, a Manchester United fan who promised not to cut his hair until his team wins 5 matches in a row… his last haircut was on October 5, 2024 💇‍♂️❌ 🔙 It’s been 317 days since then. pic.twitter.com/TQm3KwzY8D — The Footy Section (@FTBLsection) August 19, 2025

Esta campaña parecía que el final estaba cerca. Al inicio del mes de octubre el Manchester United venció al Sunderland e hizo lo mismo ante Liverpool y Brighton. Por delante, Nottingham Forest y Tottenham para llegar a las cinco victorias consecutivas, pero no pudo pasar del empate a dos frente a los primeros a pesar de comenzar ganando con un tanto de Casemiro.

Por ello, el contador ha vuelto a ponerse en cero y Frank Ilett confía en el próximo 8 de diciembre como la fecha límite para cortarse la melena. El conjunto de Rubén Amorim se enfrentará a Tottenham, recibirá al Everton, viajará a Londres para medirse al Crystal Palace, será local ante el West Ham y se desplazará hasta Wolverhampton para disputar el encuentro frente al Wolves.