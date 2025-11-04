Los organizadores del Cataluña-Palestina denuncian un boicot para "hacer fracasar la jornada"

El próximo 18 de noviembre está previsto un encuentro entre las selecciones de Cataluña y Palestina, aunque a falta de 15 días para su celebración hay muchas incógnitas. Las entidades y organizaciones agrupadas en ACTxPALESTINE se han pronunciado al respecto de la falta de decisión y actuación sobre las entradas y el escenario.

Según informan desde ACTxPALESTINE, existe la intención de las administraciones de cambiar el encuentro a un estadio más pequeño y fuera de la ciudad condal. En un principio, estaba pensado que se disputase en Montjuïc, pero la posibilidad de que se traslade al Nou Estadi de Tarragona es real. La capacidad se vería así disminuida en 40.000 asientos, pasando de 55.000 a 15.000 espectadores

Como protesta, han iniciado una preventa de entradas para "demostrar que Catalunya quiere llenarlo". Después de 48 horas, han asegurado que ya hay 16.556 entradas reservadas y no existen soluciones: "Desbordamos la pre-reserva de entradas mientras, las administraciones todavía no han puesto a la venta las entradas. Ahora argumentan que jugar en el Estadi Olímpic requeriría una inversión económica imposible, una excusa inverosímil teniendo en cuenta que cada semana se disputan partidos".

Desbordem la pre-reserva d'entrades mentre, les administracions encara no han posat a la venda les entrades. Ara argumenten que jugar a l’Estadi Olímpic requeriria una inversió econòmica impossible, una excusa inversemblant tenint en compte que cada setmana s’hi disputen partits. pic.twitter.com/vw1bWZG2EY — ACT X PALESTINE (@actxpalestine) November 4, 2025

Otros encuentros programados

Asimismo, han asegurado que desde "hace semanas que las entradas deberían haber salido y que se debería estar contando en todo el país la dimensión histórica de este partido, que llega después de dos años de genocidio a Palestina". Y han señalado que "aplazar la comunicación, los actos previos y la venta de entradas hasta tan pocos días antes del partido, sólo puede responder a la voluntad de hacer fracasar la jornada".

Este encuentro se encuentra programado el mismo día en el que la selección española juega contra Turquía en Sevilla, en un duelo clasificatorio para el Mundial de 2026. Por otro lado, tres días antes está fijado un encuentro entre la selección vasca y la de Palestina en San Mamés. Para ese encuentro, las entradas ya se encuentran a la venta y el beneficio irá destinado a una ONG de Gaza.