Las dos carreras imparables de Giuliano: así se las gasta el guepardo rojiblanco

A día de hoy es el jugador que desatasca los partidos del Atlético de Madrid. Giuliano Simeone es el nuevo guepardo rojiblanco con permiso de Marcos Llorente. Flash estaría orgulloso. Anoche en Champions ante el Union Saint-Gilloise, Giuliano generó el 1-0 y fue clave para romper el partido.

Esta fue la primera carrera que acabó en el gol:

EL GOLAZO del @Atleti. 🌪️ La asistencia de Giuliano Simeone.

🎩 La ejecución de Julián Álvarez.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/7rewYZfSnr — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 4, 2025

Giuliano se lleva la pelota con un toque sutil con la zurda, se mide en velocidad al rival y le regala el gol a Julián Álvarez.

Esta es la segunda carrera:

Aquí sí logran parar a Giuliano, pero lo hacen con una falta que le costó una amarilla al defensor. El rojiblanco le sacó varios metros de ventaja pese a salir muy por detrás de la jugada.