LALIGA se convierte en la primera organización deportiva del mundo en adoptar un modelo de IA agéntica a gran escala

LALIGA ha dado un nuevo paso en su estrategia de transformación digital al suscribir un Memorando de Entendimiento (MoU) con la multinacional tecnológica Globant (NYSE: GLOB), con el objetivo de desarrollar un programa pionero basado en inteligencia artificial agéntica que transformará sus operaciones internas y reforzará su posición como referente global en la industria del deporte y el entretenimiento, tal y como recoge un comunicado de la patronal.

Con este acuerdo, LALIGA se convierte en la primera organización deportiva en el mundo en adoptar un modelo de inteligencia artificial agéntica a gran escala, orientado a acelerar la innovación y optimizar procesos clave como la formación de talento, el análisis de rendimiento deportivo, la generación de contenidos personalizados y la automatización de flujos de trabajo.

El presidente de LALIGA, Javier Tebas, señaló, en declaraciones ofrecidas al diario 'Expansión' sobre el acuerdo, que "no hay ningún otro caso similar, ni siquiera en las ligas americanas", y considera que el proyecto "es pionero no solo en el deporte, sino también a nivel empresarial en general"

El programa, que se implementará a través de los AI Pods de Globant, es un modelo disruptivo basado en equipos de agentes de inteligencia artificial supervisados por expertos, y contará con la participación de Sportian, la división especializada en deportes de la compañía.

En este sentido, Javier Tebas apunta para el mismo medio que "con la incorporación de estos agentes vamos a mejorar muchísimo la experiencia de los usuarios en todos los entornos digitales", así como implementar su uso para "la retransmisión de partidos, para mejorar la relación y la experiencia con nuestras aplicaciones oficiales o el Fantasy".

El máximo dirigente de la patronal afirma también que este plan estará operativo en un período de "18 a 20 meses" y que tendrá aplicación en el plano audiovisual, con la que se podrán "analizar KPIs, repetir jugadas históricas y comparar situaciones similares dentro del archivo audiovisual". Por último, Javier Tebas destaca la funcionalidad que permitirá gestionar y generar los calendarios de las competiciones. "Entenderá todos los parámetros para optimizar la experiencia del usuario: desde los horarios hasta la disponibilidad de jugadores internacionales", subraya, aunque recalca que pese a que no se sustituye la toma de decisiones "sí ayudamos a hacerla más eficiente". Igualmente, esta tecnología se aplicará en departamentos internos de la organización para gestionar las cargas administrativas.

Por su parte, Martín Umaran, presidente para la región EMEA y cofundador de Globant, resalta al mismo medio la apuesta de LALIGA por la innovación. "Cuando aparecen nuevas tecnologías, no se trata solo de cuánto se sabe desde el punto de vista técnico, sino de cómo se entienden para aplicarlas al negocio de cada uno y LALIGA sabe hacerlo", destacó el directivo.

La puesta en marcha de este programa se enmarca en la hoja de ruta de LALIGA hacia un modelo de gestión más inteligente, donde la analítica, la automatización y la creatividad impulsan tanto la experiencia de los aficionados como la competitividad de la competición.