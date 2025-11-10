Bordalás se suelta la melena y llama "lloricas" a los árbitros

En la pasada final de Copa del Rey que enfrentó a Real Madrid y Barcelona, De Burgos Bengoetxea, que estaba acompañado por González Fuertes en sala de prensa, rompió a llorar por la presión que sufren los colegiados. Habló de la presión y también de que son personas que solo intentan hacer su trabajo. Pues bien, José Bordalás, técnico del Getafe, ha pasado cuentas a los árbitros tras perder 1-0 en Mallorca.

Esto dijo Bordalás:

Pocas personas defienden tanto y tan bien a un escudo y su afición Don José Bordalás pic.twitter.com/BhJ75QeOWy — Juancar Navacerrada 💜 (@juancarNavacerr) November 9, 2025

No se cortó el técnico azulón: "Algunos piden respeto y se ponen a lloriquear que tienen familia. Yo también tengo familia, los jugadores tienen familia y nos estamos jugando mucho".

"Yo lo digo para todos, todos tenemos familia, tenemos personas que esperan lo mejor, le dedicamos horas y esfuerzo. Obviamente tenemos todos mucho en juego, no unos pocos. Solo pedimos y demandamos respeto. Se nos ha privado de un penalti clarísimo que ha visto toda España", remató el técnico del Getafe.

Bordalás se queja de una mano de Mojica que pudo ser penalti a favor del Getafe.