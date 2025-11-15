¿Se pitaría este penalti por mano en España?: así se adelantó la Selección en Georgia

Deberíamos tener claras jugadas así, pero día tras día en España los árbitros nos sorprenden con decisiones extrañas que nos hacen dudar a todos. España se adelantó en Georgia con un gol de penalti, pero la pregunta es clara: ¿Se pitaría este penalti por mano en España?

Así fue la acción:

Así ha sido la acción del penalti que ha supuesto el primer gol de España en su visita a Georgia. #SelecciónRTVE #WCQ2026 DIRECTO | @La1_tve y @rtveplay: https://t.co/PHjgd0rjLc pic.twitter.com/15A8msHrDE — Teledeporte (@teledeporte) November 15, 2025

La mano es clara. El defensor se lanza al suelo y deja abierto el brazo que impacta con el balón cuando Ferrán mete el centro. Eso sí, el árbitro no la pitó. Tuvo que ser el VAR el que le llamase para verla en el monitor y así pitar pena máxima.

Tras la sanción, Oyarzabal se midió al portero y le engañó con una carrera corta que acabó con un disparo cruzado al lado derecho.