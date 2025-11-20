El día que España perdió a Messi: el "operativo" de urgencia con el que Argentina nos birló al 10

Jugó un torneo sub 17 con España y estaba todo preparado para que jugase el Mundial Sub 20, pero presumir de tener a Messi en tu equipo le costó a la selección española quedarse sin él. Eso al menos es lo que desvela Pékerman en una entrevista en Argentina durante el Olé Summit 2025.

En España incluso se hablaba de Messi como si ya fuese jugador español: "En España, nosotros teníamos antecedentes sobre Leo Messi, de un torneo Sub 17 de Finlandia que había jugado con España. La gente del cuerpo técnico español nos decía que si hubiéramos tenido a ese 'chaval', lo hubiéramos ganado

Pékerman tomó la decisión de acelerar todo porque España tenía la delantera: "A Tocalli le dije que estaba impactado, que era el jugador del futuro. No me podía equivocar, era la nueva aparición del fútbol argentino, una bendición. Pero como ya estaban los papeles para que jugara el Mundial Sub 20 para España, lo que lo hubiera bloqueado, nos tuvimos que apurar".

El que fuese seleccionador argentino tomó entonces la decisión de evitar con un partido que Messi acabara jugando para España. El 29 de junio de 2004 organizó un amistoso y a partir de ahí la carrera de Leo con nuestro país se acabó.

"Estábamos bajo la norma de FIFA que si un jugador jugaba para una juvenil, no podía jugar para otra selección. Estaban los papeles para que Messi, que tenía 18, fuera al Mundial Sub 20 con España. Entonces arrancó el operativo", comentó Pékerman.

El partido fue ante Paraguay y lo ganó Argentina por 8-0 con Messi vistiendo la albiceleste.