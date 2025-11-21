La asombrosa confesión de Bielsa: admite ser "tóxico" y actuar por "miedo"

Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, confirmó que seguirá al frente del banquillo de los charrúas de cara al Mundial de 2026. La decisión se produce después de haber caído goleado 5-1 en un amistoso ante Estados Unidos y haberse puesto en duda su continuidad: "Si en algún momento me lo planteé, no fue en ese", aseguró, pero esto no fue lo que más llamó la atención durante la comparecencia.

El técnico, ex de Athletic Club y Leeds, sorprendió a los presentes en la sala de prensa con una reflexión en la que se definía como una persona tóxica: "Yo siempre digo una palabra: soy tóxico, relacionarse conmigo empeora al que se relaciona conmigo". Esta primera afirmación causó la risa de alguno de los periodistas y Bielsa reafirmó con un "sí".

Las conductas tóxicas

El argentino continuó explicando: "Hay tipos tóxicos, tipos que solo ven el error y que te están corrigiendo; los que demandan, nunca están satisfechos con nada y les gusta solo hablar del trabajo. Esos tipos van a comer y llevan un diario porque no quieren integrarse con el resto para no tener que hablar de otras cosas". Una medida para no alejarse del trabajo y una manera de ser en la que se ve reflejado Marcelo Bielsa.

El seleccionador encuentra una razón a esta conducta, que además tiene un inconveniente: "Todo eso lo vivo como un karma, ¿me entiendes? ¿Saben en qué está basada esa conducta? En el miedo. Uno no disfruta por ganar, teme por perder mucho más de lo que disfruta por ganar, pregúntenselo a cualquier entrenador". Y zanjó: "Quisiera vivir todo lo contrario de lo que vivo".