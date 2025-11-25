Rafa Nadal abre la puerta a la presidencia del Real Madrid y le dice quién manda a Vinícius

Ya está retirado, pero como pasaba cuando estaba en activo al mejor deportista español de nuestra historia hay que escucharle siempre. Rafa Nadal ha sido entrevistado en el programa ‘Universo Valdano’ y el 22 veces ganador de Grand Slams habló de su Real Madrid. Nadal se sinceró sobre si quiere ser presidente del conjunto blanco en un futuro.

Esta fue la respuesta de Rafa Nadal:

"Ahora tiene al mejor presidente, el Real Madrid, y no necesita a otro. No se sabe lo que depara el futuro. A nivel conceptual claro que me gustaría, es un reto precioso, motivacional y excitante. Qué es lo que significa. Que tengo que hacer para ser eso. Tendría que estar convencido de que estoy preparado. Me gustaría. Es posible que sí. No lo sé. Lo veo lejano", dijo Rafa Nadal.

Además, el 14 veces campeón de Roland Garros habló de Xabi Alonso y de los momentos de crítica que se viven alrededor del técnico donostiarra. Nadal cree que aún es pronto para sacar conclusiones.

"Es cierto que en los últimos tres partidos no han ido tan bien como los jugadores ni el staff querían, pero al final son momentos y no creo que nadie en el Real Madrid no hubiese firmado estar en la cima de LaLiga hace unos meses", comentó el campeón español.

El manacorí también le mandó un mensaje a Vinícius: "El asunto Vinicius se arregla hablando. Desde el entendimiento de todas las partes. Tiene que entender quién es la autoridad y respetarla, y al club por lo que representa ser jugador del Real Madrid. Pero creo que él lo hace en el sentido de esforzarse al máximo y todas esas cosas que salen de él y que no gustan se pueden corregir desde el diálogo y una concienciación de que según qué tipo de cosas se tienen que mejorar".