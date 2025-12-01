Carmona justifica a los Biris y ve "sin sentido" parar el derbi por el lanzamiento de objetos

Ganó el Betis 0-2 y el partido se tuvo que parar durante varios minutos por el lanzamiento de objetos por parte de la grada ultra del Sevilla, los denominados Biris. Eso fue lo que ocurrió en el derbi sevillano, pero ojo, un jugador del Sevilla criticó duramente la suspensión del derbi ante el Betis por lanzamiento de objetos. No cree que fuera para tanto.

"Esto es fútbol, al final es un derbi, hay mucha tensión, son lances del juego. No creo que hubiese que meterse para adentro ni nada por lo que haya pasado", comentó Carmona.

Estas son sus declaraciones:

''No es roja''. ''Hemos parado 10 minutos sin sentido''. Las palabras de Carmona. #LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/VmWBkXpv3X — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 30, 2025

Además el jugador del Sevilla reitera que no pasó nada del otro mundo: "Si hacen una buena acción, lo celebran, calientan a la grada, responden. Creo que no debería haber hecho eso, pero bueno... hemos parado 10 minutos sin sentido. Es decisión del árbitro".

Respecto al tema arbitral, Carmona no estaba nada contento con la roja a Isaac: "La expulsión en otro partido no es roja, el árbitro se equivoca, son lances del juego. Es un derbi. No disputa balón, pero no es con maldad ni hace daño".