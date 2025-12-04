El estadio La Cartuja, motor económico de Sevilla

El estadio La Cartuja de Sevilla vuelve a convertirse en un punto de encuentro decisivo para el deporte y la comunicación. Será, una vez más, el escenario de la II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa, una cita que subraya el papel creciente de esta instalación como uno de los grandes motores de la actividad económica, social y cultural de la ciudad. En pleno proceso de renovación y con la mirada puesta en el Mundial de 2030, el estadio vive una etapa determinante que ha reforzado su relevancia y su impacto en Sevilla, especialmente ahora que ejerce como casa provisional del Real Betis Balompié mientras el club acomete la remodelación integral del Benito Villamarín. Esta convivencia ha intensificado su actividad y lo ha situado aún más en el centro del mapa deportivo nacional.

La profunda transformación realizada en los últimos años ha cambiado por completo la experiencia del estadio. Más de 20 millones de euros de inversión pública han permitido acercar las gradas al césped e incrementar el aforo por encima de los 70.000 espectadores, posicionándolo entre los tres recintos más grandes de España. A estas actuaciones se suman la renovación de accesos, la mejora de los espacios de hospitality, la modernización de la iluminación, la actualización de vestuarios y una adecuación progresiva que continuará hasta 2030 para cumplir con las exigencias derivadas de su designación como sede mundialista. "La Cartuja ha dejado de ser un estadio del pasado para convertirse en un recinto preparado para el futuro", señala Daniel Oviedo, director gerente de la Sociedad Estadio La Cartuja de Sevilla.

"Todavía quedan fases importantes por completar: la cubierta, la eficiencia energética, los nuevos espacios comerciales y la mejora de las áreas destinadas a los medios. La ambición es clara: llegar al Mundial en plenitud de condiciones", subraya el director gerente.

Esa evolución ha tenido un reflejo inmediato en su papel dentro del fútbol español. La Cartuja se ha convertido en sede frecuente de la Selección Española, cuyos partidos han generado un impacto notable en la ciudad, con ocupaciones hoteleras muy elevadas y retornos económicos que oscilan entre los 8 y los 25 millones de euros según el evento. Además, el estadio se ha consolidado como hogar de las finales de la Copa de SM el Rey, un reconocimiento que la RFEF acaba de reforzar con la concesión de tres ediciones adicionales, confirmando la solvencia organizativa del recinto y la calidad de la experiencia que ofrece a clubes, aficionados y operadores.

La decisión reciente de la Real Federación Española de Fútbol de mantener en Sevilla la final de la Copa del Rey hasta 2028 ha reforzado aún más esta relación histórica. Las tres nuevas ediciones se suman a las ocho finales que ya se han celebrado en La Cartuja, con un impacto económico que en 2025 superó los 75 millones de euros. Aunque el estadio había acogido la final en dos ocasiones previas, en 1998 y 2000, su condición de sede prácticamente permanente se consolidó en 2019, cuando la RFEF, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla firmaron un acuerdo que lo convirtió en un escenario estable y estratégico para esta competición. La renovación de este compromiso en noviembre confirma la confianza institucional en La Cartuja y su papel central en el fútbol español.

Mucho más que fútbol

Sin embargo, La Cartuja no impulsa Sevilla únicamente a través del fútbol. Su versatilidad lo convierte en un espacio vivo durante todo el año. Allí se celebran conciertos internacionales, competiciones deportivas de distintas disciplinas, pruebas populares, espectáculos culturales, actividades familiares y eventos corporativos. La instalación ha conseguido convertirse en un recurso estratégico para la ciudad, capaz de atraer actividad, empleo y visibilidad de manera continua. "Este estadio no se detiene", afirma el responsable de su gestión. "Sevilla necesitaba un recinto polivalente y moderno que respondiera a proyectos de diversa naturaleza, y hoy La Cartuja es exactamente eso: un espacio útil, sostenible y abierto a toda la ciudadanía".

Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa en el Estadio La Cartuja.

Ese dinamismo explica también por qué la II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa regresa a sus instalaciones. La Cartuja representa modernidad, proyección y capacidad de adaptación, valores que encajan con el espíritu de unas jornadas que analizan el presente y el futuro del periodismo deportivo español. Sus gradas, sus espacios funcionales y su historia reciente hablan de ambición, de transformación y de una ciudad que ha decidido situar el deporte como un eje fundamental de impulso económico, social y cultural.

Mientras Sevilla avanza hacia 2030, el estadio La Cartuja continúa preparándose para consolidarse como uno de los estadios de referencia del sur de Europa. Con nuevas mejoras en camino, una oferta creciente de eventos y un reconocimiento institucional cada vez mayor, el recinto se ha convertido en una infraestructura estratégica para Andalucía y para España. Más que un estadio, es una pieza esencial en el relato contemporáneo de la ciudad: un motor permanente que proyecta a Sevilla hacia el futuro.