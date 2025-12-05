El nuevo show de Laporta para rascar unos euros: vende peluches de la mascota

El Barcelona sigue recaudando dinero de todas las maneras imaginables y ahora ha presentado el primer peluche oficial de CAT, la mascota del club. Para ello, Joan Laporta no ha dudado en salir en un vídeo demostrando como ya hizo abrazando un maniquí de Leo Messi que actuar no es lo suyo.

Este es el vídeo:

T'hem triat a tu 😻 pic.twitter.com/dfbBnV2jhH — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 4, 2025

El Barcelona emitía un comunicado para hablar de esta nueva iniciativa:

El FC Barcelona ha presentado este jueves, en un acto celebrado en el Barça Immersive Tour, el primer peluche oficial de CAT, la mascota azulgrana, que, desde su aparición el pasado noviembre en el marco del 125º aniversario del Club, se ha convertido en un auténtico fenómeno social y en uno de los activos de marca más queridos por la afición culer de todas las edades.

Por otro lado, el club culé presumió de tener una mascota influencer con muchos seguidores en las redes: "En solo un año, CAT ha alcanzado 1,3 millones de seguidores en Instagram y 1,7 millones en TikTok, consolidándose como un fenómeno digital de crecimiento excepcional. También ha protagonizado colaboraciones con mascotas de otros clubes, como la Mosca Sisa (Girona FC), SuperPepino (CD Leganés) o Txurdin (Real Sociedad), reforzando su carácter integrador y divertido".