Tremebundo desprecio del Barcelona a Julián Álvarez por no tener dinero para comprarle

Bien haría Julián Álvarez en fijarse en el tremendo desprecio que le han hecho desde Barcelona en las últimas horas filtrando informaciones relacionadas con el supuesto interés del club azulgrana en el jugador rojiblanco. Dicen que ha decaído.

Los hechos son los siguientes. En las últimas horas medios e informadores relacionados con el club azulgrana han publicado de manera sistemática y en el mismo día la información por la cual el Barcelona ya no vería con buenos ojos el fichaje de Julián Álvarez. La razón, que el partido del 19 en el Spotify Camp Nou no fue bueno.

El Barcelona de Laporta, a fin de cuentas, manda a su prensa a decir que ya no les interesa por su bajo nivel el otro día. Esto no es ni mucho menos así y forma parte de una estrategia habitual en el Barcelona que ya ha hecho con otros jugadores y que oculta, una vez más, la realidad. La razón de que el Barcelona diga esto es que no tiene ni de lejos la capacidad económica para fichar al delantero del Atlético de Madrid.

Según puede confirmar Libertad Digital, el Atlético ya sabía que esto podía ocurrir y el club rojiblanco se muestra ajeno a este humo que se vende debido a dos razones. La primera, como ya contamos en LD, es que Julián Álvarez no se vende ya que Apollo, nuevo dueño del club, no quiere arrancar su proyecto vendiendo a su jugador franquicia. Ni está en venta ni se negocia por él. La segunda razón es que el Atlético sabe de primera mano que el Barcelona no puede económicamente acercarse a Julián. Ni tiene dinero ahora ni lo tendrá en verano para hacer una oferta que se acerque a los 500 millones de la cláusula del argentino. Por otro lado, en el Atlético se toman a risa este tipo de maniobras ya que consideran que aunque la cláusula de Julián fuese más baja, el Barcelona no podría llegar a ella.

Cabe destacar por último que Julián no ha dicho en ningún momento que quiera abandonar el Atlético y desde el club se considera desde hace tiempo mejorar el contrato de su estrella. Ahora bien, Julián debería tomar nota de cómo actúa el Barcelona. Un club que es capaz de filtrar que un jugador ya no es tan bueno como parece para ocultar que no puede ficharle. La pregunta es: ¿Es capaz el Barcelona de despreciar el nivel de Julián para ocultar que no pueden ficharle? La respuesta del Atlético es "sí".