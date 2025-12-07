Así fue el regalo del año: ¿Qué quería hacer el portero?

El Girona no levanta cabeza y el Elche se reencontró este domingo con la victoria ocho jornadas después al superar con solvencia (3-0) a un frágil conjunto catalán que concedió demasiadas facilidades defensivas incluyendo uno de los goles tontos del año.

Los goles de Germán Valera, en la primera parte, y de Rafa Mir, en la segunda y por partida doble, plasmaron la clara superioridad del equipo ilicitano ante un rival condenado por los errores de su portero Paulo Gazzaniga.

Este fue el más grave:

Gazzaniga culminó su trágico partido con un grave error al entregar el balón dentro del área a Rafa Mir, que anotó a puerta vacía el tercer gol. Antes más fallos del portero visitante en una tarde para olvidar.

El ex del Tottenham lleva un año para olvidar ya que no es ni mucho menos la primera vez que comete un error de esta gravedad. Al principio de temporada ya tuvo problemas al controlar balones dentro del área pagando caro el perder la pelota ante los rivales. Hoy le ha vuelto a pasar.