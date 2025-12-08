Carvajal se fue a por el árbitro en el vestuario: "Luego lloráis"

No jugó pero estuvo en el campo. Concretamente en la banda viendo a sus compañeros. Pero Dani Carvajal no se quedó ahí y dentro del vestuario tuvo su momento con el árbitro del partido Quintero González. Gracias al acta se pudo saber qué le dijo Carvajal al colegiado y por qué expulsó a Carreras.

Esta fue la razón de la expulsión de Carreras: "Carreras se dirigió a Quintero González en los siguientes términos: 'Eres malísimo'". Ya en el vestuario, Carvajal se dirigió al colegiado con la siguiente frase: 'El nivel que dais... Y luego lloráis en rueda de prensa'".

La cosa no quedó ahí ya que fueron amonestados más jugadores del Real Madrid como Fede Valverde o Rodrygo. Incluso Endrick vio la roja desde el banquillo.

Xabi Alonso estalló en rueda de prensa: "Nos ha desquiciado las decisiones del árbitro. Nos ha cortado el ritmo, no les frenaba a ellos y estaba muy permisivo, no me ha gustado nada la actuación".

También hubo para el técnico tolosarra. El acta refleja la amonestación a Xabi Alonso, sancionado por protestar desde el área técnica en el minuto 73.