Problemón faraónico en el Liverpool: Salah dice que le desprecian

El Liverpool está de capa caída y parece que este año solo se agarra a las victorias que logró en Champions ante Real Madrid y Atlético de Madrid. Casi todo lo demás, un desastre, tanto en la Premier como en la Champions. Además, su estrella, Salah, estalló tras volver a ser suplente.

"De repente no tenemos ninguna relación. Parece que el club me ha tirado bajo el autobús y quieren que toda la culpa sea mía", comentó el egipcio en sus últimas declaraciones.

Hay que recordar que en el último partido del Liverpool que acabó con 3-3 ante el Leeds, Mohamed no fue titular por tercer partido consecutivo y eso hizo estallar al futbolista africano.

Eso sí, las declaraciones de Salah no han pasado desapercibidas para el resto del fútbol inglés, incluido el exjugador de su máximo rival, el Manchester United, Wayne Rooney. El exdelantero inglés acusa a Salah de estar destruyendo su propio legado.

"Se está cargando su legado. Es triste verlo tirar todo por la borda", añadió el inglés, que considera que el egipcio "ha manejado todo esto fatal", sentenció Wayne.

El Liverpool es ahora mismo noveno en la Premier, descartado en la lucha por el título y con serios problemas también en la Champions.