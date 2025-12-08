Xabi Alonso culpa al árbitro de la humillación ante el Celta

Para Xabi Alonso la derrota del Real Madrid fue en gran parte responsabilidad del colegiado del encuentro, Quintero González, con pequeñas faltas pitadas durante el partido y la decisión de expulsar a Fran García por dos amarillas en un minuto y a Carreras en los instantes finales.

Así lo comentaba Xabi Alonso:

😡 Xabi Alonso, indignado con Quintero González: "Nos han desquiciado las decisiones del árbitro. El arbitraje hoy no me ha gustado". pic.twitter.com/zhCeG9B2Z3 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) December 7, 2025

"Nos ha desquiciado las decisiones del árbitro. Nos ha cortado el ritmo, no les frenaba a ellos y estaba muy permisivo, no me ha gustado nada la actuación", comentó el técnico madridista.

Además, Xabi restó importancia a la derrota aunque fuese en casa: "Solo son tres puntos, duele la derrota y no estamos contentos. Compartimos el enfado de la gente. Pero todavía queda mucho recorrido. Hoy ha sido muy enrevesado y complicado".

Por otro lado, Xabi destacó que el plan de partido estaba bien trazado: "Habíamos planteado jugar con ritmo y nos han faltado cosas. Estamos sufriendo bastante con las lesiones. La mejor reacción ha sido cuando nos hemos quedado con uno menos"