Xabi Alonso culpa al árbitro de la humillación ante el Celta

Xabi restó importancia a la derrota aunque fuese en casa: "Solo son tres puntos".

Para Xabi Alonso la derrota del Real Madrid fue en gran parte responsabilidad del colegiado del encuentro, Quintero González, con pequeñas faltas pitadas durante el partido y la decisión de expulsar a Fran García por dos amarillas en un minuto y a Carreras en los instantes finales.

Así lo comentaba Xabi Alonso:

"Nos ha desquiciado las decisiones del árbitro. Nos ha cortado el ritmo, no les frenaba a ellos y estaba muy permisivo, no me ha gustado nada la actuación", comentó el técnico madridista.

Además, Xabi restó importancia a la derrota aunque fuese en casa: "Solo son tres puntos, duele la derrota y no estamos contentos. Compartimos el enfado de la gente. Pero todavía queda mucho recorrido. Hoy ha sido muy enrevesado y complicado".

Por otro lado, Xabi destacó que el plan de partido estaba bien trazado: "Habíamos planteado jugar con ritmo y nos han faltado cosas. Estamos sufriendo bastante con las lesiones. La mejor reacción ha sido cuando nos hemos quedado con uno menos"

