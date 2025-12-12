La sinceridad de Giráldez en la derrota del Celta: al César lo que es del César

El Bolonia, con un doblete de Federico Bernardeschi, asaltó este jueves Balaídos (1-2) después de remontar el tempranero tanto de Bryan Zaragoza, con una exhibición futbolística que empequeñeció al Celta, incapaz de dar respuesta al físico del equipo italiano.

El Celta, mucho más conservador de lo habitual, repitió de inicio el exitoso plan del Santiago Bernabéu. A Giráldez no le importó ceder el mando al equipo italiano, que dominó durante los primeros 45 minutos, pero careció de la pegada que exhibieron los celestes en ese periodo.

Así lo confesó el técnico gallego, siempre sincero:

Claudio Giráldez: "El Bolonia ha sido mejor que nosotros. Es justo vencedor". #LaCasaDelFútbol #UEL pic.twitter.com/vm67n2mdG3 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 11, 2025



Alcanzó el descanso mandando en el marcador. Giráldez intervino en el descanso. Dejó en el vestuario al goleador Bryan Zaragoza para reforzar la banda derecha con la entrada de Hugo Álvarez. Pero el guion no varió. El Bolonia siguió mandando y no tardó en encontrar su premio: Bernardeschi encaró a Mingueza, frágil en el uno contra uno, y conectó con Pobega, letal llegando desde atrás. No obstante, el gol del internacional italiano fue anulado por el VAR por un milimétrico fuera de juego de Bernardeschi.

El Celta respiró, pero apenas unos minutos. También por escasos centímetros, el VAR anuló un fuera de juego del Bolonia en la jugada que había acabado con un infantil penalti de Javi Rodríguez sobre Pobega. Bernardeschi igualó desde los once metros.

Ambos entrenadores movieron ficha. Aspas, Javi Rueda y Jutglá entraron en el Celta; Cambiaghi sustituyó a Rowe en el conjunto de Vincenzo Italiano. Nada cambió. Los celestes siguieron demasiado arrugados, incapaces de aguantar el físico de un Bolonia que golpeó nuevamente tras una imperdonable pérdida de Aspas, culminada con una sutil finalización por Bernardeschi ante Radu.