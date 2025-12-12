Las palabras de Julián Álvarez que no gustarán en Barcelona

Hace dos semanas contamos el tremebundo desprecio del Barcelona a Julián Álvarez por no tener dinero para comprarle. El Barcelona de Laporta, a fin de cuentas, mandó a su prensa a decir que ya no les interesaba por su bajo nivel el otro día. Esto no es ni mucho menos así y forma parte de una estrategia habitual en el Barcelona que ya ha hecho con otros jugadores y que oculta, una vez más, la realidad.

La razón de que el Barcelona diga esto es que no tiene ni de lejos la capacidad económica para fichar al delantero del Atlético de Madrid cuya cláusula es de 500 millones de euros. Ahora, días después de esto, Julián ha concedido una entrevista al diario Marca y ha quitado peso a las especulaciones.

Sobre los rumores con el Barcelona, Julián dice que no le molestan pero que están alejados de la realidad. "A ver, a mí no me molesta. Trato de no mirar mucho, pero sé que se habla. Se habla por las redes sociales. Creo que es más lo que se dice por ahí que en verdad lo que pasa".

Por otro lado, el argentino solo piensa en rojiblanco: "Yo estoy muy bien enfocado en esta temporada, en lo que tenemos por delante con el Atlético de Madrid. Así que nada, yo trato de abstraerme de eso y pensar en mí, en seguir creciendo como jugador y en ganar", dice en Marca.

Además Julián habla de él y de jugadores como Baena y Giuliano como la base del Atlético del futuro: "Sí, un poco sí. Bueno, son algunos de los nombres, pero creo que hay varios más. Giuliano está teniendo este año, aunque el pasado también, un gran presente. Además, hay muchos jugadores que nos marcan el camino, como son los más veteranos como Koke, Oblak o Griezmann, los capitanes. Después todos nosotros, la gente que se incorporó nueva, estamos para sumar. El club viene creciendo muchísimo los últimos años, así que hay que seguir por este camino y pensar en ganar".