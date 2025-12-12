Plaga de tarjetas en LaLiga: de la expulsión de Flick al riesgo de sanción de Bordalás

La presente temporada de LaLiga EA Sports está dejando una estadística poco habitual y es el hecho de que la cantidad de tarjetas dirigidas a entrenadores y diferentes miembros del cuerpo técnico supera la de temporadas recientes en cuanto a atención mediática y discusión pública. Tanto es así que en las 15 primeras jornadas, las actas reflejan 46 tarjetas amarillas y 13 rojas para entrenadores, asistentes, delegados, fisioterapeutas, médicos o utilleros, un fenómeno que ha generado debate sobre el rol de los banquillos y su relación con los árbitros.

Según el recuento extraído de las actas ligueras de lo que llevamos de temporada, 31 de las tarjetas amarillas han sido impuestas a entrenadores, mientras que las restantes 15 se reparten entre el resto del personal técnico o médico. Además, de las 13 expulsiones, 12 han sido directas, y una resultó de una doble amonestación, como fue el caso de Hansi Flick en el encuentro ante el Girona.

Durante lo que llevamos de temporada, no todos los entrenadores han logrado mantener su compostura. De hecho, solo cuatro entrenadores de la categoría llegarían a estas alturas sin una tarjeta: Sergio Francisco, Carlos Corberán, Claudio Giráldez e Íñigo Pérez. Por el contrario, figuras como Pepe Bordalás están "al borde" de una sanción por acumulación tras ver cuatro amarillas, mientras que Eder Sarabia suma la misma cifra, incluyendo una expulsión.

El caso del Real Oviedo es singular: fue el primer equipo en cambiar de entrenador esta campaña, y las tarjetas ya se han repartido entre Veljko Paunovic (tres) y Luis Carrión (una).

Escenas llamativas y expulsiones curiosas

La temporada no ha estado exenta de episodios llamativos más allá de los entrenadores. Por ejemplo, el director deportivo del Rayo Vallecano, David Cobeño, fue mencionado en el acta por protestas sin recibir amonestación formal, mientras que Ángel de las Heras, analista del Valencia, fue 'expulsado' verbalmente tras insultos, pese a no estar en posesión de licencia federativa que habilite tarjeta.

También destaca la expulsión de Manuel Enrique Mejuto González, exárbitro ahora delegado, que fue expulsado por otro colegiado en un partido del Getafe. Estos casos evidencian hasta qué punto la tensión en los banquillos ha trascendido a figuras insólitas fuera del campo de juego.

Protestas, gestos y actas con tono duro

Las descripciones de los colegiados en las actas ponen de manifiesto la variedad de situaciones que han acabado en sanción: desde protestas airadas a gestos despectivos, como los atribuidos a Juan Alberto Aliaga, médico del Valencia, después de un duelo ante el Sevilla en el que el árbitro detalló gestos de burla tras el final del partido.

Incluso el comportamiento de los recogepelotas fue motivo de expulsión en un derbi en el Metropolitano, cuando la actuación irregular en la "custodia de los balones" derivó en la tarjeta al delegado presente en el campo.

El trato de los árbitros y la polémica constante

El uso de tarjetas a entrenadores y personal técnico se ha convertido en un recurso habitual de los árbitros para controlar el juego. No obstante, en la actualidad, la preocupación por el impacto de estas sanciones se ha extendido incluso a sugerencias para revisar procedimientos arbitrales y revisar el uso del VAR para gestionar las protestas desde la banda, una medida que podría reducir tensiones en el futuro.

Dentro de este contexto, árbitros como Alejandro Quintero González o Alejandro Muñiz Ruiz acumulan en la temporada una elevada media de tarjetas mostradas por partido, no solo a jugadores sino también a miembros del banquillo, lo que refleja una tendencia más estricta de las autoridades arbitrales en el control disciplinario.

El fenómeno ha generado discusión tanto dentro como fuera de los estadios. Mientras algunos sectores consideran que los árbitros aplican correctamente el reglamento para mantener el orden, otros apuntan a un trato desigual dependiendo del implicado en cada acción. Sea cual sea la interpretación, la realidad es que las campañas actuales de LaLiga no se recuerdan con tantos técnicos y auxiliares sancionados tan pronto en el calendario.