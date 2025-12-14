Míchel deja de ser entrenador del Al Qadsiah

El entrenador Míchel González y el Al Qadsiah han terminado su relación este domingo, tal y como ha confirmado el club de Arabia Saudí a través de un comunicado oficial, como resultado de "un proceso de revisión planificado liderado por la dirección ejecutiva".

Míchel llegó al Al Qadsiah en la temporada 2023/24. Consiguió un ascenso y el pasado curso terminó en la cuarta posición del campeonato saudí, además de alcanzar la final de Copa. Dejará atrás 78 partidos con más de un 60% de victorias.

"El club Al Qadsiah ha confirmado que ha acordado separarse del entrenador del equipo de fútbol masculino, Míchel González. Esta decisión es el resultado de un proceso de revisión planificado liderado por la dirección ejecutiva y el consejo de administración del club, centrado en garantizar la progresión continúa del equipo en alineación con las ambiciones a largo plazo y los objetivos estratégicos del club", explicó el Al Qadsiah.

Además, añadió que quiere expresar el "agradecimiento y reconocimiento" a Míchel y a su equipo por su gran "profesionalidad, dedicación y valiosas contribuciones" a lo largo del tiempo que estuvo en el banquillo del Al Qadsiah.

"Míchel siempre será considerado parte de la familia de Al Qadsiah y todos los que están relacionados con el club recordarán con cariño el ascenso a la liga profesional saudí y el logro de llegar a la final de la Copa del Rey. El club le desea mucho éxito en la próxima etapa de su carrera", apuntó.

El club saudí aún no ha encontrado un sustituto para Míchel e informó de que está actuando "rápidamente" para nombrar un nuevo entrenador que se haga cargo de unos jugadores que reanudarán la Saudi Pro League dentro de una semana tras un parón de la competición que comenzó en el mes de noviembre.