El fiscal del caso Negreira acorrala a Laporta con una factura de 60.000 euros en aloe vera

Como era de esperar, el juicio por el caso Negreira donde están siendo testigos protagonistas como Joan Laporta o Luis Enrique está dejando momentos para el bochorno más absoluto. Uno de ellos es que el El fiscal del caso Negreira acorraló a Laporta con una factura de 60.000 euros en... ¡Aloe vera!

Este es el momento:

#CasoBarçaNegreira | Declaración de Laporta: Abogado del Real Madrid:⁰— En 2005 consta una factura de 60.000 € correspondiente a varios packs de aloe vera. ¿Se refiere a un informe técnico arbitral?

Laporta:⁰— Es una factura de hace 20 años. Desconozco esa factura.

Abogado… pic.twitter.com/hruazdLH6d — Fútbolgate.com (@futbolgate_ES) December 16, 2025

"Hay una factura de 60.000€ que el concepto es "Packs de regalo Aloe Vera"... ¿Esto son informes?", le dice el fiscal al presidente del Barcelona ante la atenta mirada del resto de presentes.

Laporta contestó entre risas y diciendo que hacía mucho tiempo de esas factura y que le era imposible recordarlas: "Es una factura de hace 20 años, no la recuerdo".

Por otro lado, Joan Laporta alegó el pasado viernes que en su primera etapa al frente del club, entre 2003 y 2010, mantuvo los pagos a los Negreira por la utilidad de sus informes y ha asegurado que "en absoluto" los árbitros les favorecieron, ya que tenían un equipo que era un "ejemplo en el mundo".