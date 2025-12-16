Menú
Fútbol

El fiscal del caso Negreira acorrala a Laporta con una factura de 60.000 euros en aloe vera

Laporta alegó que en su primera etapa al frente del club, entre 2003 y 2010, mantuvo los pagos a los Negreira por la utilidad de sus informes.

Libertad Digital
Laporta alegó que en su primera etapa al frente del club, entre 2003 y 2010, mantuvo los pagos a los Negreira por la utilidad de sus informes.
El fiscal del caso Negreira acorrala a Laporta con una factura de 60.000 euros en aloe vera: "¿Esto son informes?" | Twitter

Como era de esperar, el juicio por el caso Negreira donde están siendo testigos protagonistas como Joan Laporta o Luis Enrique está dejando momentos para el bochorno más absoluto. Uno de ellos es que el El fiscal del caso Negreira acorraló a Laporta con una factura de 60.000 euros en... ¡Aloe vera!

Este es el momento:

"Hay una factura de 60.000€ que el concepto es "Packs de regalo Aloe Vera"... ¿Esto son informes?", le dice el fiscal al presidente del Barcelona ante la atenta mirada del resto de presentes.

Laporta contestó entre risas y diciendo que hacía mucho tiempo de esas factura y que le era imposible recordarlas: "Es una factura de hace 20 años, no la recuerdo".

Por otro lado, Joan Laporta alegó el pasado viernes que en su primera etapa al frente del club, entre 2003 y 2010, mantuvo los pagos a los Negreira por la utilidad de sus informes y ha asegurado que "en absoluto" los árbitros les favorecieron, ya que tenían un equipo que era un "ejemplo en el mundo".

Temas

En Deportes

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj Durcal